Maserati, debutto spettacolare a Goodwood per GranTurismo, GranCabrio e Grecale

Maserati torna sotto i riflettori internazionali scegliendo il Goodwood Festival of Speed per mostrare dal vivo alcune delle novità più importanti della propria gamma. Dal 9 al 12 luglio 2026, la Casa del Tridente sarà protagonista nella storica tenuta di Goodwood House, nel West Sussex, uno dei luoghi simbolo della passione automobilistica mondiale.

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Maserati porta a Goodwood le nuove GranTurismo, GranCabrio e Grecale, insieme a MCPURA Cielo, GT2 Stradale e MCXtrema in salita

Dopo la presentazione digitale, Nuova GranTurismo, Nuova GranCabrio e Nuova Grecale incontreranno per la prima volta il pubblico. Gli appassionati potranno osservare da vicino il nuovo linguaggio stilistico, la qualità dei materiali e l’attenzione artigianale che continuano a caratterizzare i modelli del marchio modenese.

L’aggiornamento dei tre modelli arriva in un anno particolarmente importante per Maserati, che celebra il centenario del logo del Tridente. La strategia punta a rafforzare la presenza del brand nel settore luxury, mantenendo al centro il concetto di Gran Turismo italiano: automobili eleganti e raffinate, ma sempre legate alle prestazioni e al piacere di guida.

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Il nuovo corso stilistico non riguarda soltanto GranTurismo, GranCabrio e Grecale. Al Festival of Speed saranno presenti anche MCPURA Cielo, GT2 Stradale e MCXtrema, vetture che rappresentano il lato più estremo e spettacolare della gamma Maserati.

Il loro design nasce da un percorso avviato dal Centro Stile con MCXtrema. La supersportiva ha introdotto un frontale più basso, orizzontale e aggressivo, successivamente portato su strada dalla GT2 Stradale e affinato con MCPURA. Gli stessi elementi vengono ora reinterpretati sui modelli destinati a un pubblico più ampio, creando una maggiore coerenza tra le diverse famiglie.

Le tre supersportive saranno esposte nel Supercar Paddock, ma non resteranno ferme. MCPURA Cielo, GT2 Stradale e MCXtrema affronteranno infatti la Goodwood Hillclimb, la celebre salita di quasi due chilometri che attraversa la tenuta tra alberi, curve strette e muretti in pietra.

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Il tracciato supera Goodwood House e prosegue verso l’ippodromo situato sulle South Downs, con un dislivello vicino ai 100 metri. È una prova breve ma intensa, capace di mettere in difficoltà anche vetture potentissime e piloti esperti. MCXtrema sarà inoltre impegnata nel Timed Shootout, la sfida cronometrata più attesa dell’evento.

La presenza in Inghilterra offrirà a Maserati anche l’occasione per ribadire il legame con l’Italia. Tutti i modelli del Tridente vengono sviluppati e prodotti tra Modena e Cassino, mantenendo uno stretto rapporto con la tradizione industriale e sportiva nazionale.

Nel 2026 ricorre anche il centenario della prima vittoria di Maserati nelle competizioni, ottenuta da Alfieri Maserati alla Targa Florio del 1926 con la Tipo 26. A Goodwood, quel filo che unisce le vetture da corsa alle Gran Turismo stradali tornerà visibile tra il paddock, il pubblico e il rumore dei motori lanciati lungo la salita.