Fiat Topolino, promozione fino al 29 luglio con rate da 39 euro

Fiat Topolino torna a mettere al centro la mobilità urbana con una promozione pensata per i più giovani e per chi cerca un mezzo semplice da usare ogni giorno. La gamma viene proposta da 7.450 euro con rottamazione, mentre l’iniziativa resta valida fino al 29 luglio 2026. La novità più visibile è la tinta Corallo, che affianca il Verde Vita, disponibile in pronta consegna.

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Fiat Topolino è in promozione fino al 29 luglio: rate da 39 euro, anticipo di 3.796 euro e nuova tinta Corallo

L’offerta finanziaria prevede un anticipo di 3.796 euro, seguito da 35 rate mensili da 39 euro e da una rata finale di 4.393 euro. Il TAN fisso è dell’8,99%, mentre il TAEG raggiunge il 13,47%. La formula è legata al finanziamento e alla rottamazione, condizioni da valutare insieme alla documentazione completa.

La Fiat Topolino resta accessibile dai 14 anni e continua a puntare su dimensioni ridotte, alimentazione elettrica e un’impostazione essenziale. Non vuole sostituire una normale automobile, ma offrire una risposta agli spostamenti brevi, al traffico e ai parcheggi difficili delle città.

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La colorazione Corallo aggiunge un tono più caldo e personale a un modello che Fiat sta trasformando in un oggetto di stile. Il marchio ha ampliato il progetto con nuove interpretazioni e allestimenti, rafforzando una famiglia nata per rendere la micromobilità più riconoscibile.

Nei prossimi anni la Topolino non sarà più sola. Fiat ha infatti presentato il concept Multiplina, una sorta di sorella maggiore ispirata alla 600 Multipla del 1956. L’idea è creare un collegamento tra il piccolo quadriciclo e un’automobile tradizionale, offrendo più spazio e versatilità per gli spostamenti urbani.

Secondo le prime anticipazioni, la Fiat Multiplina dovrebbe avere quattro posti e collocarsi nella categoria dei quadricicli pesanti, con un possibile arrivo commerciale nel 2028. Si tratta di una novità che indica la direzione scelta da Fiat: costruire una gamma urbana elettrica che parta dalla Topolino e cresca insieme alle esigenze delle famiglie.