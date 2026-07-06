Alfa Romeo alla Foiling Week 2026: presente anche la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa

Alfa Romeo è un marchio di lunga tradizione sportiva, che miscela ingegneria e passione. Gli stessi valori messi in vetrina dalla Foiling Week, andata in scena dal 27 giugno al 5 luglio sul Lago di Garda.

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L’evento lombardo celebra, con respiro internazionale, una specialità della nautica ad alte prestazioni, cui il marchio del “biscione” è molto legato, condividendo la stessa inclinazione verso l’eccellenza tecnologica e sportiva.

La partecipazione di Alfa Romeo è avvenuta nella veste di Official Automotive Partner. Particolarmente apprezzata dal pubblico l’esposizione della Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, serie limitata che porta al livello più alto l’efficienza del modello sul fronte dell’aerodinamica.

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Una scienza, quest’ultima, dal peso specifico importante anche nel mondo della nautica. Non fa eccezione l’universo del foiling, che indica l’azione o la tecnica di navigare fluttuando sull’acqua, con imbarcazioni o tavole dotate di ali sommerse, capaci di sollevare lo scafo, riducendo così l’attrito.

Si tratta di una piattaforma di riferimento per chi vive la vela come terreno di innovazione, competizione e ricerca tecnologica. Sono gli stessi valori presenti nell’apparato genetico di Alfa Romeo. Quindi non stupisce la partnership del “biscione” con la Foiling Week, riconosciuta dal 2021 come World Sailing Special Event.

Foto Alfa Romeo

Non parliamo di un appuntamento fra i tanti, ma del principale luogo d’incontro della comunità internazionale dei seguaci e degli interpreti di questa disciplina nautica. Quella sul Lago di Garda è l’unica manifestazione capace di riunire nello stesso posto atleti olimpici, professionisti della Coppa America e del SailGP, classi internazionali, progettisti, costruttori, aziende, organizzatori di eventi, federazioni e appassionati.

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Nel suo ambito si celebra, in tutte le sfumature, uno degli ambiti più dinamici della vela contemporanea. Teatro dell’azione, nel 2026, sono state le acque di Malcesine, trasformate in un palcoscenico internazionale per questa disciplina ad alte prestazioni.

Alfa Romeo, presente come Official Automotive Partner, ha voluto porre l’accento sugli aspetti connettivi, mettendo in mostra la serie limitata Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, espressione alta della tecnologia, dell’emozione pura e della sportività italiana. Il modello ha catalizzato l’attenzione dei presenti.

Questa berlina sportiva raggiunge grandi livelli di efficienza aerodinamica, grazie all’attento studio dei flussi, tradotto in materia con un kit in carbonio a bassa resistenza – composto da appendici al paraurti anteriore, profili sul fondo scocca, minigonne dedicate e una spettacolare ala posteriore – capace di generare un carico deportante fino a cinque volte superiore rispetto alla versione di serie.

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Gli esterni sono impreziositi da una vernice cangiante ispirata all’imbarcazione AC75 Luna Rossa, che ha partecipato alla 37^ America’s Cup nel 2024 a Barcellona, esaltata dal contrasto bicolore nero e grigio, mentre i loghi Alfa Romeo si vestono di rosso.

All’interno, i sedili Sparco richiamano nelle texture i Personal Flotation Device dell’equipaggio e la plancia è realizzata con il materiale originale proveniente dalle vele di Luna Rossa. Difficile pensare a un legame più intimo fra il mondo dell’auto e quello della nautica. Per la Foiling Week 2026, sul Lago di Garda, il marchio lombardo si è impegnato inoltre in una missione istituzionale, mettendo a disposizione una flotta di vetture a supporto della logistica e dell’ospitalità.

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Fonte | Stellantis