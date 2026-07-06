Opel Grandland Electric sfida il caldo: abitacolo fresco prima ancora di salire a bordo

Con le giornate più calde, salire su un’auto rimasta per ore sotto il sole può diventare davvero sgradevole. Sedili roventi, volante quasi intoccabile e abitacolo soffocante sono situazioni comuni in estate. L’Opel Grandland Electric prova a evitarle con il sistema di precondizionamento, che permette di preparare in anticipo la temperatura interna e, allo stesso tempo, di portare la batteria nelle condizioni ideali per la guida e la ricarica.

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Opel Grandland Electric prepara abitacolo e batteria in anticipo, offrendo più comfort, ricarica rapida e autonomia ottimizzata in ogni stagione

Il sistema è semplice da usare. Prima di partire, il conducente può scegliere la temperatura desiderata direttamente dal touchscreen dell’auto oppure tramite l’app Opel, anche restando comodamente in casa. Quando arriva il momento di mettersi al volante, l’abitacolo è già fresco nei mesi estivi e caldo durante l’inverno, senza dover aspettare che il climatizzatore faccia effetto.

La funzione torna utile anche nelle soste brevi. Basta utilizzare l’app qualche minuto prima di rientrare in auto per riattivare il raffreddamento e ritrovare un ambiente più piacevole. È una comodità concreta per chi parcheggia all’aperto, lascia la vettura in strada oppure si ferma in un’area di servizio durante un viaggio estivo.

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Il precondizionamento dell’Opel Grandland Electric, però, non serve soltanto a migliorare il comfort di chi viaggia. Quando il SUV è collegato a una presa o a una colonnina, il sistema utilizza direttamente l’energia della rete per raffreddare o riscaldare l’abitacolo e la batteria. In questo modo, l’energia accumulata resta disponibile per la marcia e non viene consumata subito per raggiungere la temperatura desiderata.

La gestione termica diventa ancora più importante in inverno. Le batterie agli ioni di litio lavorano meglio entro un intervallo di temperatura preciso e, quando sono troppo fredde, possono perdere efficienza. A seconda del tipo di accumulatore, il sistema dell’Opel Grandland Electric può preriscaldare la batteria fino a circa 30 o 35 gradi, preparandola sia alla guida sia alla ricarica ad alta potenza.

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Una batteria fredda, infatti, non riesce ad accettare subito tutta la potenza disponibile da una colonnina rapida. Portarla alla temperatura corretta prima della sosta permette di mantenere più a lungo velocità di ricarica elevate e di ridurre i tempi trascorsi alla colonnina.

Il precondizionamento può attivarsi automaticamente anche attraverso il navigatore di bordo. Quando il percorso prevede una tappa per ricaricare, l’auto inizia a preparare la batteria durante il viaggio, così da arrivare alla colonnina nelle condizioni migliori.

Secondo i dati dichiarati nel ciclo WLTP, l’Opel Grandland Electric può percorrere fino a 521 chilometri, mentre la versione Long Range raggiunge un’autonomia massima di 694 chilometri. Una temperatura ben regolata contribuisce anche a ridurre lo stress sulle celle, mantenere più stabili le prestazioni nel tempo e limitare l’invecchiamento prematuro della batteria.