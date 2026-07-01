Lancia Corse HF invade Roma: 37 Ypsilon al via e una nuova generazione di rallysti da far crescere

Lancia Corse HF si prepara a vivere un Rally di Roma Capitale da protagonista assoluta. Alla partenza dell’appuntamento laziale, valido per il FIA European Rally Championship, per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e per il Trofeo Lancia, ci saranno ben 37 Lancia Ypsilon. Un numero pesante, che rappresenta il 32,7% dei 113 equipaggi iscritti: quasi una vettura su tre porterà il marchio torinese sulle strade della Capitale e del Lazio.

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Lancia Corse HF porta 37 Ypsilon al Rally di Roma Capitale, tra ERC, Trofeo Lancia e giovani talenti

La presenza massiccia di Lancia racconta la crescita di un progetto sportivo costruito con una logica precisa: offrire ai piloti un percorso completo, dalle prime esperienze fino ai palcoscenici internazionali. La Ypsilon Rally6 rappresenta il primo passo, pensato per chi si avvicina alla disciplina. La Rally4 HF è invece il cuore del Trofeo Lancia e delle competizioni nazionali ed europee. Al vertice c’è la Rally2 HF Integrale, impegnata ai massimi livelli del rally continentale e mondiale.

Il Rally di Roma Capitale diventa così una vetrina ideale per misurare la solidità di questo programma. A guidare l’impegno ufficiale di Lancia Corse HF nel FIA European Rally Championship saranno Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale. L’equipaggio italiano arriva a Roma con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel campionato europeo, su una gara che avrà un valore particolare anche in prospettiva futura.

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Accanto a loro prosegue la crescita dei finlandesi Tuukka Kauppinen e Topi Luhtinen, già vicini alla top 10 in due occasioni in questo avvio di stagione. La categoria Rally2 sarà particolarmente ricca, con sette Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale al via. Tra i nomi più attesi figurano Yohan Rossel e Nikolay Gryazin, protagonisti del WRC2, oltre ad Andrea Crugnola, leader del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, e al pluricampione francese Yoann Bonato.

Grande attenzione anche alle categorie ERC4 e Junior ERC, dove Lancia Corse HF schiererà Davide Pesavento con Alessio Angeli e Francesco Dei Ceci con Christian Vizzaccaro. Per loro Roma rappresenta un altro passaggio importante nel confronto con i migliori giovani talenti europei.

Il vero cuore del progetto resta però il Trofeo Lancia, che nella Capitale vivrà il terzo e quarto appuntamento stagionale. Saranno 18 gli equipaggi iscritti, con doppi punti e doppio montepremi in palio. Dopo le prime gare, Edoardo De Antoni guida la classifica assoluta e quella Master, Nicolò Ardizzone è al comando tra gli Junior, mentre Christian Casadei occupa la prima posizione nella categoria Expert.

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Il Trofeo non è soltanto una serie monomarca, ma una piattaforma pensata per dare visibilità, supporto tecnico e prospettive concrete ai piloti emergenti. Per il campione Under 35, il titolo può aprire la porta a un programma ufficiale Lancia nel 2027, trasformando una stagione di gare in una reale occasione professionale.

A completare lo schieramento ci saranno anche due esemplari della nuova Lancia Ypsilon Rally6, alla seconda apparizione ufficiale in gara. La partenza è fissata venerdì 3 luglio alle 17.30 con la parata nel centro di Roma, prima della prova inaugurale delle 20.00 nell’area del Colosseo. Sabato sono previste sei prove speciali per 123 chilometri cronometrati, mentre domenica si correranno altre quattro prove per 71 chilometri, prima del podio finale in Via della Conciliazione, con San Pietro sullo sfondo.