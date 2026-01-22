Nuova Fiat Panda Fastback: il SUV coupè di Fiat in arrivo nel 2026 sarà la prima sorpresa del nuovo piano Stellantis

Nuova Fiat Panda Fastback è il nome con cui attualmente è conosciuto uno dei due SUV che la casa torinese svelerà nel corso di questo 2026, molto probabilmente durante la prossima estate. Ieri vi abbiamo mostrato nuove foto spia del prototipo camuffato che per la prima volta è apparso con carrozzeria definitiva anche se coperta con alcuni camouflage. Le linee del modello però si sono intuite benissimo e dunque ormai questo SUV ha pochi segreti quanto meno dal punto di vista estetico.

Un render basato sulle più recenti foto spia prova ad indovinare quello che potrebbe essere lo stile della nuova Fiat Panda Fastback

Sulla base di queste foto spia il creatore digitale e designer indipendente Kleber Silva ha realizzato un render in cui ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questo modello quando tra pochi mesi sarà rivelato. E’ probabile infatti che le prime immagini senza veli del veicolo possano trapelare già nel corso della prossima primavera. Appaiono evidenti le linee da fastback emerse in sede di foto spia oltre alla somiglianza estetica con la Grande Panda che per questi veicoli rappresenterà un vero e proprio punto di riferimento.

Questo è uno dei due modelli inediti che Fiat lancerà nel corso del 2026 come confermato dal CEO Olivier Francois che in un’intervista pubblicata nelle scorse ore e rilasciata alla stampa francese ha detto chiaramente di voler cambiare completamente la gamma di Fiat da qui a fine anno con questi due SUV e altre novità in arrivo tra cui si vocifera anche della Fiat Grande Panda 4X4.

La nuova Fiat Panda Fastback, il cui nome definitivo non è stato confermato, sarà lunga tra i 4,3 e i 4,4 metri. La piattaforma utilizzata sarà la stessa della Grande Panda e cioè la smart car. La fabbrica di produzione salvo sorprese dovrebbe essere lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco.

Con la presentazione molto probabilmente a luglio, questa sarà la prima o comunque una delle prime novità dopo che il nuovo piano di Stellantis sarà stato svelato dal CEO Antonio Filosa e avremo le idee più chiare sul futuro dei singoli brand. Ricordiamo che contemporaneamente o solo qualche mese dopo dovrebbe debuttare anche il secondo SUV di segmento C quello che per intenderci è stato soprannominato come Giga Panda, Pandissima o Grizzly ma che ancora oggi non ha un nome ufficiale. Vedremo dunque a proposito di questo atteso SUV che sorprese arriveranno nel corso delle prossime settimane.