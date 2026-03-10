Alfa Romeo Junior debutta in un nuovo mercato: il SUV compatto è più vicino agli USA

Alfa Romeo Junior debutta in un nuovo mercato, il più vicino a quello degli Stati Uniti. L’obiettivo sarà quello di far crescere ancora gli ordini che hanno già superato in maniera piuttosto abbondante le 60 mila unità. Sportiva nell’anima, compatta nelle dimensioni e con un carisma italiano a prima vista, Junior Hybrid è la nuova arrivata nella gamma del marchio italiano in Messico. Questo SUV offre ai clienti l’opportunità di possedere un veicolo distintivo e accattivante. La sua missione è conquistare una nuova generazione di clienti attraverso un linguaggio di design innovativo.

In Messico Alfa Romeo Junior sarà disponibile in due versioni, entrambe dotate di un moderno motore ibrido

Visivamente, crea una vera e propria connessione emotiva tra il guidatore e il veicolo. Le sue proporzioni sono definite da elementi stilistici distintivi come i parafanghi muscolosi e l’iconica “coda tronca” (un omaggio alla leggendaria Giulia TZ degli anni ’60), una soluzione perfetta per migliorare la resistenza aerodinamica, ideata dal famoso designer Ercole Spada.

In Messico l’Alfa Romeo Junior sarà proposta in due varianti, entrambe accomunate dalla stessa impostazione tecnica. Il modello utilizzerà infatti un propulsore ibrido di nuova generazione, basato su un motore turbo benzina da 1,2 litri supportato da un sistema elettrificato, per una potenza complessiva di 145 CV. Si tratta di una soluzione pensata per offrire un buon equilibrio tra efficienza, brillantezza di marcia e fluidità nell’uso quotidiano. La trasmissione sarà affidata a un cambio automatico a doppia frizione, caratterizzato da passaggi di marcia rapidi e dalla possibilità di gestione manuale sequenziale, così da garantire una guida più coinvolgente quando richiesto.

La stessa ispirazione alla pura sportività si ritrova all’interno, dove spiccano materiali pregiati, sedili sportivi Sabelt e il quadro strumenti con il suo storico design a “telescopio”. Al centro del quadro strumenti si trova uno schermo TFT da 10,25″ completamente digitale per l’accesso ai dati del veicolo e alle impostazioni della tecnologia di guida.

“Alfa Romeo Junior fa parte della nuova strategia del marchio in Messico, dove gli appassionati dell’azienda italiana troveranno autentiche opere d’arte in movimento, una solida rete di concessionari e il miglior programma post-vendita di qualsiasi marchio premium nel Paese”, ha dichiarato Jesús Rodríguez, Vicepresidente Commerciale di Stellantis Messico e Direttore del marchio Alfa Romeo in Messico.