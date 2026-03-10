Alfa Romeo: cresce la voglia di novità, ci potrebbe essere qualche sorpresa oltre alle solite Giulia e Stelvio

In attesa di sapere quelli che saranno i futuri programmi del brand, cresce tra i fan di Alfa Romeo la voglia di novità. Al momento le uniche certezze sono i debutti nel 2028 delle nuove generazioni di Stelvio e Giulia. Ancora non ufficiale invece l’arrivo di una erede di Tonale che secondo indiscrezioni potrebbe arrivare tra fine 2027 e il 2028 ed essere prodotta presso lo stabilimento di Melfi. Si dice che sarà lunga oltre 4,6 metri e che nascerà su piattaforma STLA Medium. Dovrebbe avere uno stile molto sportivo e aerodinamico e avere finalmente anche una versione top di gamma Quadrifoglio.

Ci saranno sorprese nella futura gamma del biscione? Lo scopriremo tra pochi mesi

Oltre a queste tre auto che sono attese da tempo non si esclude qualche altra sorpresa. Ad esempio lo scorso anno si parlava con insistenza di un nuovo modello compatto che si andrebbe a collocare tra Junior e Tonale nella gamma del biscione con una lunghezza intorno ai 4,3 metri. Si vocifera si possa trattare di un crossover anche se ovviamente molti sperano in un ritorno di Alfa Romeo Giulietta o comunque di una sua erede. L’arrivo di un modello di queste dimensioni sebbene non confermato sembra assolutamente plausibile in considerazione del fatto che tra Junior e Tonale c’è uno spazio vuoto nella gamma del biscione, spazio destinato ad aumentare se fosse confermato che l’erede di Tonale supererà in lunghezza i 4,6 metri.

Un’altra possibile sorpresa potrebbe essere l’annuncio entro fine anno del secondo modello del nuovo programma Bottega di Alfa Romeo ora diventato BottefaFuoriserie grazie alla sinergia con Maserati. Non si sa di quale auto si possa trattare, qualcuno però ipotizza una nuova Duetto altri invece pensano sia più probabile una nuova GTV. Non sembra invece esserci più sperenza per il ritorno nel segmento E dopo le parole del CEO Santo Ficili dello scorso anno.

A dire il vero a noi era giunta sempre lo scorso anno una voce a proposito di un possibile terzo modello su piattaforma STLA Large a Cassino sempre di Alfa Romeo. Al momento però nemmeno il futuro della stessa STLA Large sembra più essere così certo con voci che vogliono il ritorno della piattaforma Giorgio EVO per le future generazioni di Stelvio e Giulia.