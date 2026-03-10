Ram Rampage: in attesa del debutto in Europa il modello registra numeri record in Brasile

Fin dal suo debutto, Ram Rampage ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica, registrando solidi risultati di vendita. Nei primi due mesi del 2026, il pick-up ha fatto ancora di più, registrando il suo miglior risultato del periodo dal suo arrivo sul mercato brasiliano. Sommando le performance di gennaio e febbraio di quest’anno, sono state immatricolate oltre 4.030 unità, con una crescita di oltre il 17% rispetto al totale dei primi due mesi del 2025.

Ram Rampage consolida la sua posizione come secondo pick-up di medie dimensioni più venduto in Brasile

Il primo Ram sviluppato e prodotto al di fuori del Nord America continua quindi a crescere dalla fine dello scorso anno, quando ha chiuso il 2025 con il miglior risultato di vendita annuale della sua storia. Con i numeri attuali, Ram Rampage rimane al secondo posto e si avvicina sempre di più al 25% di quota di mercato nel segmento dei pick-up di medie dimensioni.

Le ottime performance di vendita si aggiungono ai vari premi ricevuti da Rampage nella stampa specializzata, come il doppio campionato “Os Eleitos” (Gli Eletti), organizzato dalla rivista Quatro Rodas, il titolo al debutto del premio “Melhor Revenda” (Miglior Revendita), sempre di Quatro Rodas ma in collaborazione con Mobiauto, e il primo posto nella classifica Folha Mauá 2025 con il miglior consumo di carburante in autostrada tra i pick-up diesel: questo, a dimostrazione dell’efficienza del motore turbodiesel 2.2 da 200 CV di potenza e 450 Nm di coppia, disponibile per le versioni Big Horn, Rebel e Laramie.

L’anno si è aperto anche con i premi per il marchio, che si è aggiudicato ancora una volta il Lótus Sales Champion Award 2026, nella categoria Semi-Light Truck Brand. Nel frattempo, il Ram 3500, il pick-up più grande e performante del Paese, ha vinto nella categoria Semi-Light Truck, un titolo che il modello si è aggiudicato per la quarta volta. Il premio, organizzato dalla rivista Frota&Cia, ha celebrato i modelli e i marchi più venduti in diverse categorie nel 2025. Non sorprende dunque che la casa americana di Stellantis abbia deciso di commercializzare Ram Rampage anche in Europa. Gli ordini si apriranno nel corso del 2026.