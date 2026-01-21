Fiat Grande Panda Fastback: dalla Spagna le nuove foto spia del prototipo

Fiat Grande Panda Fastback è stata nuovamente avvistata in Spagna in versione prototipo camuffato nelle foto pubblicate dal magazine automobilistico Motor.es. Si tratta di immagini realizzate da Gsp.Spy. La vettura era già apparsa in precedenza in numerosi scatti spia. Questa però è la prima volta che viene avvistata in Spagna. Inoltre si tratta del primo avvistamento del prototipo nel 2026.

Le ultime foto spia svelano una nuova Fiat Grande Panda Fastback con silhouette più netta e linee più definite

Le ultime foto spia svelano una nuova Fiat Grande Panda Fastback con silhouette più netta e linee più definite, priva del cassone posteriore che nascondeva la tipica forma da coupé. Questo design più dinamico e accattivante suggerisce una variante top di gamma, destinata ad ampliare la famiglia Panda.

Un dettaglio mai visto prima riguarda i fari anteriori, quasi completamente scoperti, con una forma rettangolare e dimensioni leggermente maggiori rispetto alla Grande Panda attuale, privi del caratteristico design pixelato a LED. La cornice tra i fari è stata eliminata, sostituita da una griglia più sottile e tradizionale, mentre restano invariati gli elementi funzionali: l’apertura sopra la targa e quella più ampia sottostante.

Questi aggiornamenti confermano un approccio stilistico più maturo e moderno, puntando su un’estetica raffinata e su una maggiore presenza visiva, senza compromettere la praticità e l’identità del modello. La nuova variante promette di combinare eleganza, funzionalità e un tocco sportivo distintivo.

La linea del tetto scende gradualmente dalle porte posteriori, creando un profilo elegante e sportivo, anche se la vera caratteristica interessante si trova nella parte posteriore. La grafica illuminata dei fanali posteriori è visibile, come se non fossero mimetizzati, ma lo sono. La pellicola vinilica è progettata per nascondere ciò che deve essere nascosto, ma anche per essere vista dagli altri conducenti.

L’interno della nuova Fiat Grande Panda Fastback non si vede in queste foto, un telo bianco è visibile, quindi è ben nascosto. Ma ci aspettiamo un abitacolo più raffinato, con un touchscreen più grande per il sistema di infotainment, sarebbe in linea con quanto ci aspettiamo da questa versione fastback che arriverà nel corso del 2026 insieme probabilmente alla Giga Panda.