Jeep Compass si conferma leader tra i SUV di medie dimensioni a febbraio in Brasile

A febbraio, Jeep ha registrato 8.235 nuove immatricolazioni di veicoli in Brasile, che, sommate ai dati di gennaio, hanno portato il numero totale di unità Jeep vendute quest’anno a 17.127. Ancora una volta, la Jeep Compass si è confermata leader di vendita tra i SUV di medie dimensioni, raggiungendo 4.168 immatricolazioni a febbraio, confermando la sua forte presenza commerciale nel Paese. Il modello ha totalizzato 8.671 unità vendute quest’anno e aveva già chiuso gennaio in testa, mantenendosi al vertice del segmento per nove anni consecutivi. La Compass è anche nella Top 10 del mercato brasiliano per vendite da inizio anno, considerando tutti i segmenti.

Jeep Compass ha registrato oltre 4.100 immatricolazioni a febbraio in Brasile

Con una gamma ricca di tecnologia e potenza, la Jeep Compass coniuga prestazioni elevate, tecnologia, sicurezza e capacità off-road senza pari nella sua categoria. Quest’anno, la Compass ha debuttato anche con la sua nuova versione, la Blackhawk Flex, equipaggiata con l’acclamato motore Hurricane, ora disponibile in versione flex-fuel da 272 CV, ancora più vicina al mercato e ai clienti brasiliani.

Punto di riferimento in termini di tecnologia e comfort, il Commander ha registrato un aumento del 18% delle immatricolazioni tra gennaio e febbraio, per un totale di 2.701 unità vendute nel 2026. Il modello a sette posti è il SUV più versatile della sua categoria, con un’ampia varietà di opzioni di motore, tra cui flex-fuel, diesel e benzina, oltre a un pacchetto tecnologico distintivo, in particolare con il sistema di guida semi-autonoma di Livello 2 (ADAS), che offre una maggiore garanzia di sicurezza per conducente e passeggeri.

A sua volta, la Jeep Renegade ha già venduto 5.738 unità nel 2026. Il modello è l’unico B-SUV a offrire versioni 4×4 sul mercato nazionale, con un pacchetto ADAS che include frenata di emergenza autonoma, avviso di abbandono della corsia, monitoraggio dell’angolo cieco e abbaglianti automatici, che garantiscono la sicurezza a bordo.

Jeep mantiene la sua forza commerciale con i SUV prodotti nel Paese, raggiungendo una quota di mercato del 5% in Brasile. I modelli Renegade, Compass e Commander offrono tecnologia, sicurezza, capacità 4×4 e una garanzia di 5 anni.