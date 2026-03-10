La nuova Alpine A110 sarà elettrica ma col paracadute a benzina

Alpine ha deciso di fare la cosa più razionale possibile: cambiare tutto, tenendosi una via di fuga. La prossima A110 arriverà entro fine anno nella sua versione elettrica, costruita sulla nuova Alpine Performance Platform (APP), architettura a 800 V con struttura in alluminio, modulare e condivisa, come era stato già anticipato, con la Renault 5 Turbo 3E. Philippe Krief, responsabile del marchio, la definisce senza mezzi termini “la prima vera auto sportiva elettrica”, capace di “superare in prestazioni le migliori auto a combustione dei concorrenti attuali”. Affermazione ambiziosa.

Advertisement

Krief ha però aggiunto una riga che cambia tutto. La piattaforma è progettata per ospitare anche un motore a combustione interna. Ufficialmente non significa che una versione ICE verrà prodotta, “dobbiamo essere pronti”, ha spiegato, ma il segnale è chiaro. L’elettrico è la direzione, il termico è la rete di sicurezza. Con buona pace di chi aveva già scritto il necrologio al sound del quattro cilindri turbo centrale.

Advertisement

Sul piano tecnico, la nuova A110 EV adotta un sistema a doppio motore con trazione posteriore, bilanciamento dei pesi 40:60 tra anteriore e posteriore ottenuto grazie a due pacchi batteria separati, sospensioni integrali in alluminio e un sistema di torque vectoring attivo. Al centro di tutto, una centralina Alpine Dynamic Model che gestisce batteria, motori, freni, sterzo e aerodinamica attiva in tempo reale, insomma, il “cervello high-tech”.

La posizione di guida, ispirata alla Formula 1, dovrebbe contribuire a preservare quella sensazione di leggerezza che ha reso l’A110 attuale un’anomalia felice nel panorama delle sportive moderne.

La gamma si allargherà in tre varianti di carrozzeria, coupé, spider e 2+2, con ambizioni dichiarate di rivaleggiare con la Porsche 911 per ampiezza dell’offerta. L’A110 andrà ad affiancare l’A290 e l’A390 in una lineup elettrica che l’anno scorso ha superato le 10.000 unità vendute.

Advertisement

Resta una domanda sospesa nell’aria: quando, e se, la versione a combustione interna arriverà davvero, sarà ancora un’Alpine? Magari vedremo la stessa creatura ma “lasciata” a un altro brand amico.