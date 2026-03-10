Hyundai, il restyling della Tucson per il 2027 è un cambio d’identità

C’è una certa coerenza, in casa Hyundai, nel voler stupire a ogni ciclo generazionale. La Tucson era già stata una piccola rivoluzione stilistica quando aveva osato rompere con il conservatorismo coreano che aveva a lungo caratterizzato il marchio. Ora, con la versione 2027 in lavorazione, sembra che Seoul voglia alzare ancora l’asticella.

I rendering realizzati dall’onnipresente Nikita Chuyko per Abto Mail Renderings, ispirati ai recenti prototipi avvistati in giro, mostrano una Tucson che con la generazione uscente condivide ben poco. E pare sarà proprio così.

Frontalmente, domina una barra luminosa LED superiore che richiama il concept Hyundai Crater, con elementi diagonali che si collegano alle luci diurne orizzontali e ai fari principali. La griglia nera, posizionata volutamente in basso sulla fascia, aggiunge quel tocco di tensione visiva che oggi sembra essere il marchio di fabbrica del design Hyundai.

Di lato, i passaruota squadrati ricordano quelli del Santa Fe, mentre le maniglie a filo con la carrozzeria e i dettagli neri alle basi delle portiere completano un profilo pulito, contemporaneo, quasi minimalista. Sul posteriore, sia i rendering che le foto spia convergono su una barra luminosa a tutta larghezza con sottili fanali centrali. Un’estetica che strizza l’occhio all’intera industry, ormai orientata verso firme luminose orizzontali e continue.

All’interno, la Tucson 2027 sarà quasi certamente tra i primissimi modelli Hyundai ad adottare il nuovo sistema di infotainment Pleos, con un touchscreen centrale in stile Tesla. Ma i teaser dell’abitacolo suggeriscono che sopravviverà una fila di pulsanti fisici e persino una manopola per le funzioni essenziali. Un atto di misericordia verso chi non vuole trasformare la regolazione del clima in un’avventura digitale.

Sul fronte motorizzazioni, il silenzio ufficiale di Hyundai è totale. Ci si aspetta comunque la consueta gamma, con turbo a benzina, ibrido e ibrido plug-in. La ciliegina sulla torta potrebbe essere una Tucson N da 300 CV, con quattro cilindri turbo 1.6 abbinato a un asse elettrico posteriore. Se confermata, cambierebbe sensibilmente le coordinate del segmento C-SUV.