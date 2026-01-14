Alfa Romeo: ecco quando sarà svelata la seconda supercar dopo la nuova 33 Stradale

Da Bruxelles il numero uno di Alfa Romeo Santo Ficili ha dato tante notizie interessanti nelle scorse ore. Ha confermato che le attuali Giulia e Stelvio continueranno ad essere prodotte fino a fine 2027 e che le nuove generazioni arriveranno nel 2028. Ha anche aggiunto che con il nuovo piano industriale di Stellantis avremo le idee più chiare anche su quella che sarà la futura gamma del biscione lasciando intendere che intorno a metà 2026 arriveranno notizie interessanti a proposito del futuro del brand milanese.

La nuova supercar in edizione limitatissima di Alfa Romeo con il programma BottegaFuoriserie dovrebbe arrivare nel 2026

Una delle cose più interessanti che Santo Ficili ha detto riguarda la seconda supercar in edizione limitata che arriverà dopo la nuova 33 stradale che è stata lanciata nel 2024. Ficili ha detto che il secondo modello del programma BottegaFuoriserie sarà svelato quando sarà stata prodotta l’ultima delle 33 unità della 33 Stradale messe in vendita nel 2024. Ciò si dovrebbe verificare proprio nel corso del 2026. Questo significa che ci sono buone probabilità che entro la fine dell’anno sarà svelata questa nuova vettura del biscione.

Al momento non si sa che tipo di auto sarà, a quale vettura del passato sarà ispirata. In passato si era parlato di una nuova Duetto ma anche di una nuova Alfa Romeo SZ. Altri ancora ipotizzavano una nuova Montreal o una Giulia TZ. Al momento tutto sembra incerto. L’unica certezza è che la nascita di questa seconda supercar avverrà con l’assistenza e la collaborazione di Maserati vista la nascita del programma BottegaFuoriserie che mette insieme il meglio delle due case automobilistiche italiane. Siamo sicuri che da questa partnership verranno fuori novità molto interessanti con questa ipotetica seconda supercar che probabilmente ci mostrerà quello di cui i due brand di Stellantis sono capaci insieme.

Advertisement

Su quando arriverà questa vettura e soprattutto su quale auto del passato sarà basata lo scopriremo probabilmente nel corso dei prossimi mesi. Non ci resta che aspettare e vedere che sorprese ci regalerà in questa occasione la casa automobilistica del biscione.