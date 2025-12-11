BottegaFuoriserie: le nuove Duetto, GTV e Montreal tra le few-off che vedremo?

Nelle scorse settimane ha fatto molto scalpore la notizia della nascita di BottegaFuoriserie in collaborazione tra Alfa Romeo e Maserati. Questo nuovo programma da Modena si occuperà di lanciare nel corso dei prossimi anni edizione limitatissime di vetture del passato, una sorta di omaggio sulla falsariga di quanto avvenuto con la nuova 33 Stradale e anche di personalizzazioni di vetture esistenti come Giulia, Stelvio e Tonale.

Cresce la curiosità di sapere quali gioielli ci regalerà il nuovo programma BottegaFuoriserie per Alfa Romeo

Tra i fan del biscione quello che in tanti si domandano in questo momento è quali altre auto vedremo. Al momento infatti non sono stati annunciati nuovi modelli ma pare facile ipotizzare che da qui al 2030 almeno un paio di novità dovrebbero uscire. In pole position ci potrebbe essere una nuova Alfa Romeo Duetto di cui si parla da tempo. Pare avere molte chance di tornare anche una nuova GTV come omaggio alle mitiche coupè anni ’70.

Molto più difficile sembra il ritorno della Montreal anche se ovviamente non lo possiamo escludere al 100 per cento. Qualcuno ipotizza anche il ritorno dell’Alfetta o della SZ ma anche qui al momento siamo solo nel campo delle ipotesi. Una cosa è certa il biscione con questo programma e anche con l’aiuto di Maserati cercherà di sorprendere oltre che di realizzare tanti utili cosa che dovrebbe riuscire assai facile visto che i collezionisti e i fan pronti ad accaparrarsi queste auto uniche costruite in poche decine di unità sono sempre molto attivi in queste occasioni.

E’ assai probabile che già nel corso del prossimo anno avremo le idee più chiare a proposito di quelle che saranno le novità del programma BottegaFuoriserie a proposito di Alfa Romeo e quali auto aspettarci da qui al 2030. Di certo si tratterà di vetture di altissimo livello sotto tutti i punti di vista come del resto la nuova 33 Stradale.