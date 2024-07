Nuova Alfa Romeo SZ: il Biscione ci sta pensando?

Nuova Alfa Romeo SZ è uno di quei modelli di cui si parla di tanto in tanto quando si pensa al futuro della casa automobilistica milanese. Del resto anche alcuni dirigenti del Biscione in passato hanno parlato del possibile arrivo di modelli ispirati a questa auto, anche se ovviamente per il momento si tratta di semplici idee per il futuro che però potranno essere concretizzate solo se si verificheranno una serie di condizioni tra cui il successo commerciale dei modelli che verranno lanciati nei prossimi anni. Questo inoltre solo se si verificherà una situazione geopolitica che consentirà di osare sul mercato.

Ecco come potrebbe apparire in futuro una nuova Alfa Romeo SZ qualora il Biscione decidesse di riportarla in vita

A proposito di una nuova Alfa Romeo SZ, oggi vi mostriamo un render del designer e creatore digitale Avarvarii che ha immaginato quello che potrebbe essere il design di una futura generazione del celebre modello che fa parte della storia del mitico marchio del Biscione. Il render in questione parte come base dalla tradizionale SZ, un modello che del resto lo stesso capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos, ha ammesso di tenere in forte considerazione come fonte di ispirazione per le future auto del Biscione tra cui una coupé che potrebbe arrivare in futuro.

Vedremo dunque se nel futuro di Alfa Romeo ci sarà spazio anche per una nuova Alfa Romeo SZ. Al momento di certo c’è dopo il debutto di Alfa Romeo Junior quest’anno l’arrivo nel 2025 e nel 2026 delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia a cui nel 2027 si aggiungerà un quinto modello che potrebbe essere o un SUV di grandi dimensioni per conquistare definitivamente gli Stati Uniti oppure una berlina compatta erede di Giulietta pensata per far bene in Europa.