Fiat Giga Panda: l’auto economica di famiglia torna di moda

Fiat Giga Panda è il soprannome con cui è conosciuto uno dei due SUV di segmento C che Fiat lancerà nel corso del 2026. Il suo debutto dovrebbe avvenire in autunno anche se qualcuno ipotizza che già le prime immagini ufficiali possano trapelare nel corso della prossima estate. Certamente questo modello avrà un ruolo di primo piano nella futura gamma di Fiat che presto accoglierà anche un altro SUV dalle forme più coupeggianti soprannominato al momento Fiat Grande Panda Fastback.

Fiat Giga Panda avrà il compito di rendere l’auto economica per le famiglie nuovamente popolare in Italia e nel mondo

Fiat Giga Panda avrà il compito di riportare in auge sul mercato le cosiddette auto economiche per famiglie. Infatti una delle sue caratteristiche principali sarà l’ampio spazio interno perfetto per le famiglie numerose e per tutti coloro che hanno esigenze di spazio per la propria auto. Sarà lungo intorno ai 4,5 metri. Lo stile sarà simile a quello della Grande Panda di cui rappresenterà una sorta di sorella maggiore. La vettura nascerà su piattaforma smart car la stessa di Grande Panda ma anche di altre auto importanti come Opel Frontera e Citroen C3 e C3 Aircross.

Fiat Giga Panda, il cui nome definitivo conosceremo nei giorni che precederanno il debutto avrà il compito di aumentare le quote di mercato di Fiat a livello globale. La vettura infatti sarà commercializzata in quasi tutto il mondo compreso il Sud America dove Fiat va fortissima e dove l’auto si dovrebbe chiamare nuova Fiat Pulse prendendo il posto dell’attuale SUV che tanto bene sta facendo soprattutto in Brasile.

Una delle caratteristiche principali di Fiat Giga Panda sarà l’ottimo rapporto qualità prezzo. Del resto la cosa non stupisce se si pensa alle recenti parole del numero uno di Fiat l’amministratore delegato Olivier Francois il quale ha detto chiaramente che Fiat ha intenzione di cambiare strategia di prezzi puntando su modelli ancora più accessibili specie per quanto concerne le versioni entry level. Per questo pensiamo che le ipotesi circolate sulla stampa negli ultimi giorni a proposito di questa auto secondo cui si potrebbe partire da circa 25 mila euro siano esagerate.

Ipotizziamo un prezzo che possa partire da circa 21 – 22 mila euro al massimo per la versione a benzina. 24 – 25 mila euro potrebbe essere il prezzo della versione ibrida mentre l’elettrica potrebbe costare sui 28 – 30 mila euro. Le nostre ovviamente sono solo ipotesi certezze le avremo quando si apriranno gli ordini forse subito dopo la presentazione o forse più avanti ancora.

Di certo questo modello sarà la futura top di gamma di Fiat con una lunghezza di circa 4,5 metri dovrebbe superare anche la Panda Fastback che sarà leggermente più corta pur avendo la stessa piattaforma. Si era vociferato in passato che Fiat Giga Panda al pari di Citroen C3 Aircross avrebbe avuto una versione a 7 posti oltre alla normale 5 posti.

Al momento non è ancora chiaro se alla fine questa versione si farà. Le voci che circolano sono discordanti. C’è chi conferma la presenza in gamma di questa versione e chi invece la esclude per motivi tecnici in maniera abbastanza sicura. Anche questo lo scopriremo più avanti probabilmente in sede di presentazione ufficiale del modello.

Per quanto riguarda invece i motori non dovrebbero esserci soprese. Saranno gli stessi delle altre auto di Stellantis che adottano la stessa piattaforma. Quindi ci saranno versioni elettriche, ibride e a benzina. Quest’ultima secondo alcuni potrebbe arrivare in un secondo momento come avvenuto con altre auto della casa torinese come ad esempio Fiat Grande Panda e Fiat 600.

Non è stato ancora confermato ufficialmente il luogo di produzione di Fiat Giga Panda. L’unica cosa certa è che non si tratterà dell’Italia dato che quella piattaforma non è stata assegnata a nessuno degli stabilimenti del gruppo nel nostro paese. In pole position, anche per una questione legata ai costi di manodopera sembra esserci lo stabilimento Stellantis di Kenitra. Qualcuno però parla anche dello stabilimento Tofas a Bursa in Turchia. La prima ipotesi però rimane la più probabile visto anche il maxi investimento fatto negli scorsi anni da Stellantis per ampliare la capacità produttiva di questa fabbrica in Marocco che a quanto pare sarà sempre più importante e centrale nei futuri piani del gruppo automobilistico guidato dal CEO Antonio Filosa che ricordiamo il prossimo 21 maggio dovrebbe finalmente rivelare il nuovo piano strategico dell’azienda e di conseguenza avremo maggiori dettagli anche su quelli che saranno i programmi di Fiat.

Infine concludiamo dicendo che sebbene come detto la data più probabile per il debutto di Fiat Giga Panda sia l’autunno con qualche piccola possibilità per l’estate, non si esclude che già diversi mesi prima possano trapelare le prime immagini senza veli del modello, come del resto accaduto in passato con numerosi altri modelli di Fiat svelati già molti mesi prima del debutto ufficiale. Ci riferiamo a veicoli quali Fiat Topolino, Fiat 600 e anche la stessa Fiat Grande Panda. Dunque entro la fine della primavera è possibile che qualche sorpresa in proposito possa anche verificarsi. Ad ogni modo non dovrebbero esserci grandi sorprese rispetto ai render circolati fino ad oggi come ad esempio quellio che vi mostriamo in questo nostro articolo basati su teaser e avvistamenti vari.