Nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e Tonale: ecco la situazione aggiornata a febbraio 2026 e spunta un altro modello

I prossimi anni saranno importanti per Alfa Romeo. La gamma della casa automobilistica del biscione cambierà radicalmente rispetto ad oggi con l’arrivo delle nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e Tonale. Nei prossimi mesi avremo le idee più chiare su come saranno queste vetture e soprattutto su quando arriveranno. Indizi importanti potrebbero arrivare in proposito il prossimo 21 maggio quando il CEO di Stellantis Antonio Filosa rivelerà il nuovo piano strategico del gruppo automobilistico. Di certo sappiamo che per l’arrivo di queste novità ci sarà da aspettare. Infatti le future Stelvio e Giulia che in un primo momento dovevano arrivare rispettivamente nel 2025 e nel 2026 di certo non le vedremo prima del 2028 come confermato dal CEO del biscione Santo Ficili.

Ecco al momento cosa si sa a proposito delle nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e Tonale che vedremo nel corso dei prossimi anni

Per quanto riguarda le nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e Tonale possiamo dire con sicurezza che continueranno ad essere l’ossatura portante della futura gamma del biscione insieme alla Junior e forse ad un quinto modello di cui vi parleremo più avanti. Se in un primo momento era la nuova Stelvio la vettura che sarebbe dovuta arrivare per prima, adesso pare più probabile possa trattarsi della nuova Alfa Romeo Tonale. Il suo debutto infatti dovrebbe avvenire entro la fine del 2027. Questo almeno si pensava fino a poco tempo fa ma per essere certi è meglio aspettare il nuovo piano di Filosa che potrebbe aver cambiato qualche cosa a proposito del lancio di questo modello.

Sull’erede di Alfa Romeo Tonale sappiamo che nascerà su piattaforma STLA Medium, sarà prodotta molto probabilmente a Melfi e arriverà sul mercato sia in versione elettrica che ibrida. Non dovrebbe esserci spazio per una versione a benzina anche se le cose cambiano rapidamente nel mondo dei motori e anche in quello politico e non ci stupirebbe che da qui al prossimo anno le cose non possano cambiare ancora. Di questa vettura si dice anche che avrà uno stile ancora più aerodinamico e sportivo rispetto alla Tonale attuale e le sue dimensioni saranno maggiori. Si parla di circa 4,6 metri di lunghezza. Sembra scontato che questa auto a differenza del modello attuale possa avere una versione top di gamma Quadrifoglio.

Di certo se fosse davvero Melfi lo stabilimento scelto per questo modello sarebbe una bella notizia per la fabbrica che avrebbe un altro modello di sicuro affidamento su cui contare oltre alla nuova Jeep Compass, alle DS N.8 e N.7 e alla Lancia Gamma che sarà svelata nella seconda metà dell’anno.

Per quanto riguarda le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia, al momento si sa solo che arriveranno non prima del 2028. Chi debutterà per prima o se saranno presentate insieme non è al momento chiaro. Da Cassino ci era giunta voce che la nuova Giulia avrebbe maggiori chance di arrivare prima ma non ci sono conferme in proposito.

La nuova Alfa Romeo Giulia dovrebbe continuare ad essere una berlina ma con uno stile più fastback quindi non i classici tre volumi ma due volumi e mezzo con coda tronca. La lunghezza dovrebbe essere leggermente maggiore rispetto al modello attuale. Questo grazie alla piattaforma STLA Large. Si era sparsa la voce del possibile utilizzo della piattaforma Giorgio Evo. Al momento però questa voce non ha trovato ulteriori riscontri e dunque a nostro avviso rimane più probabile la prima ipotesi.

Di certo la prossima Giulia sarà un modello importante per il futuro del biscione. Con la decisione di non tornare nel segmento E difatti sarà lei l’ammiraglia del marchio ed in quanto tale dovrà rappresentare il non plus ultra sotto tutti i punti di vista. Occhi puntati in particolare sulla futura top di gamma Quadrifoglio che secondo indiscrezioni potrebbe rimanere termica anche se con qualche forma di elettrificazione.

Nuova Alfa Romeo Giulia avrà uno stile ancora più sportivo e aggressivo rispetto al modello attuale. L’obiettivo sarà quello di non farla rimpiangere e anzi migliorare li dove l’attuale generazione ha mostrato qualche carenza. Occhi puntati in particolare su tecnologia e qualità dei materiali. Le prestazionei invece dovrebbero essere quelle tipiche di una Alfa Romeo. Con questa auto inoltre sarà mostrato in maniera definitiva quello che sarà il nuovo design del biscione che per certi versi guarderà alla Alfa Romeo Junior ma che aggiungerà molti elementi di design inediti che appunto in questa auto dovrebbero trovare la loro completa attuazione.

A proposito delle nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e Tonale c’è da dire anche che rappresenteranno il fiore all’occhiello del made in Italy automobilistico italiano dato che saranno 100% italiane. Un modello che negli ultimi mesi sta facendo discutere molto è sicuramente la nuova Alfa Romeo Stelvio. Inizialmente previsto per il 2025 il suo lancio è stato spostato al 2028. Il motivo ufficiale è un ripensamento della gamma di motori che inizialmente sarebbe dovuta essere solo ed esclusivamente elettrica e che invece alla fine avrà diverse opzioni termiche. Si dovrebbe trattare di motori ibridi mentre il termico puro, salvo cambiamenti che sono pur sempre possibili, non dovrebbe esserci.

Sulla nuova Alfa Romeo Stelvio si è discusso molto in quanto il rinvio al 2028 fa sospettare molti che l’intero progetto sia stato ripensato e non solo i motori. Ricordiamo che erano emerse le immagini di brevetto e le prime foto spia del prototipo camuffato. A quanto pare però lo stile del modello potrebbe aver subito alcuni cambiamenti di design importanti e questo sarebbe il reale motivo dello slittamento al 2028 della sua presentazione.

Si spera ovviamente di avere qualche indizio in più nel corso dell’anno. Ad un certo punto per forza di cose Santo Ficili dovrà finalmente indicare un nuovo piano per il biscione e li capiremo tante cose che per il momento rimangono avvolte nella nebbia. Di certo sappiamo che la nuova Alfa Romeo Stelvio avrà uno stile radicalmente diverso dal modello attuale. Sarà più vicino a quello di un SUV coupè piuttosto che ad un SUV tradizionale. Anche qui infatti ci sarà tetto spiovente al posteriore e coda tronca come del resto anche per la nuova Alfa Romeo Giulia.

Nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e Tonale sono dunque una certezza nel futuro della casa milanese ma a quanto pare esiste la possibilità che la gamma del marchio del biscione venga arricchita con un quinto modello. Si tratterebbe di un veicolo compatto, forse un crossover ma molto sportivo che si andrebbe a collocare tra Alfa Romeo Junior e Tonale nella futura gamma del biscione. Anche questo veicolo sarebbe prodotto in Italia ma al momento si attendono conferme ufficiali. Infatti sul suo arrivo si rincorrono le voci ma certezze non ve ne sono.

Considerato che Junior misura 4,1 metri e la futura erede di Tonale 4,6 metri, lo spazio per un modello nel mezzo lungo tra i 4,3 e i 4,4 metri ci sarebbe tutto. Ovviamente in tanti fanno il tifo per il ritorno della Giulietta ma pare più probabile come detto poc’anzi un crossover molto sportivo che però potrebbe usare un nome già noto nella storia del biscione. Vedremo se nei prossimi mesi arriveranno in proposito conferme o se questa voce sarà smentita dai futuri piani ufficiali della casa automobilistica milanese che si spera di conoscere nel corso dei prossimi mesi.