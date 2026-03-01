Coppa Milano-Sanremo 2026: si festeggiano i 120 anni della storica gara

Si avvicina a passo spedito l’appuntamento con la Coppa Milano-Sanremo 2026. Cresce l’attesa per questa importante manifestazione che si prepara a festeggiare il 120° anniversario della gara cui rende omaggio, nella dimensione della memoria. I motori delle auto storiche, delle supercar e delle “rosse” del Ferrari Club Italia sono pronti ad accendersi, per animare l’intrigante corteo.

Le date da segnare in agenda sono quelle dal 26 al 29 marzo, quando il prestigioso rendez-vous motoristico entrerà nel vivo. Sarà una grande festa, con il giusto spazio per la commemorazione dell’importante ricorrenza anagrafica della Coppa Milano-Sanremo delle origini, che è una delle corse automobilistiche più antiche del mondo.

Sono infatti trascorsi 120 anni da quando Camillo Costamagna, allora direttore della nascente Gazzetta dello Sport, diede vita alla prima edizione di questa sfida, sul sentiero percorso dai milanesi per raggiungere la costa ligure, passando per il Piemonte. Ancora una volta di profila un’esperienza ad alto indice di intensità, fra turismo, passione, cultura e divertimento, anche fra i pressostati, ma con lo stile della Dolce Vita. Il lifestyle di qualità è infatti parte integrante dell’evento.

La Coppa Milano-Sanremo 2026 promette grandi emozioni ai protagonisti e al pubblico, che potrà lustrarsi gli occhi ammirando fantastiche auto storiche, suggestive supercar e le incantevoli Ferrari portate qui dal sodalizio italiano voluto da Enzo Ferrari che riunisce i possessori delle sportive del “cavallino rampante“.

Quest’anno l’evento tornerà al percorso originario, lungo 310 chilometri, che univa Milano ad Aqui Terme, per proseguire fino a Sanremo, fra strade pittoresche legate soprattutto al territorio ligure. Gli equipaggi vivranno così le emozioni del tragitto iniziale che, seppur mutato nel tempo nei suoi scenari, offre un raccordo nelle alchimie, nei sapori, nei colori e soprattutto nello spirito.

La gara del 2026 prenderà le mosse con il gustoso e ormai tradizionale antipasto di Monza, nel Tempio Italiano della Velocità di Monza, che farà da sfondo ad alcune prove, prima dell’Opening Gala Dinner a Milano. Nella giornata di venerdì la vera partenza della Coppa Milano-Sanremo 2026, dal capoluogo lombardo, con successive tappe a Rapallo e Genova. Da qui, il giorno dopo, le auto storiche, le supercar e le Ferrari protagoniste dell’evento si muoveranno alla volta di Acquiterme, Loano e Sanremo.

Qui l’evento giungerà al suo epilogo col sigillo di una sfarzosa cerimonia di premiazione con Gala Dinner presso il rooftop del celebre Casinò. Domenica, gli equipaggi potranno godersi l’atmosfera della Città dei Fiori o partecipare ad un esclusivo “Tributo” fuori gara che chiuderà la manifestazione in un clima di passione e convivialità, presso lo storico circuito di Ospedaletti.

La Coppa Milano-Sanremo 2026 farà parte del Campionato Italiano Grandi Eventi di ACI Sport. Anche nell’edizione alle porte sarà possibile partecipare al prestigioso Tributo riservato alle supercar moderne e alle più iconiche youngtimer, costruite dal 2001 fino ai giorni nostri. Segue l’articolazione di massima della manifestazione.

Programma in pillole della Coppa Milano-Sanremo 2026

Giovedì 26 marzo

• Verifiche tecniche e sportive in Autodromo Nazionale di Monza

• Opening Gala Dinner a Milano

Venerdì 27 marzo

• Milano

• Passaggio a Rapallo

• Arrivo, pernotto e Dinner informale a Genova

Sabato 28 marzo

• Genova

• Acqui Terme

• Loano

• Cena di Premiazione al Casinò di Sanremo

Domenica 29 marzo

• Sanremo

• Gara facoltativa nel circuito storico di Ospedaletti

• Rientro Libero in Italia

Fonte | Coppa Milano-Sanremo