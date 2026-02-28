Nuova Dacia Spacer: le foto spia anticipano una familiare pronta anche per l’off-road

Dacia continua a lavorare senza sosta allo sviluppo di un nuovo modello destinato ad ampliare ulteriormente una gamma in forte crescita. Il marchio rumeno, ormai consolidato come punto di riferimento nel segmento delle auto accessibili, sta accelerando non solo l’aggiornamento dei modelli già esistenti, ma anche l’introduzione di vetture completamente inedite. Proprio in questa direzione si inserisce una delle novità più attese del 2026.

Nuova Dacia Spacer 4×4 sorpresa su strada: la familiare punta anche all’off-road

Dopo il debutto delle nuove generazioni di Sandero e Jogger, l’attenzione della casa automobilistica si concentra ora sulla fase finale di collaudo di un modello destinato a ricoprire un ruolo centrale nell’offerta futura. Si tratta della nuova station wagon rialzata, conosciuta come C-Neo e che potrebbe prendere il nome di Spacer.

Il prototipo è stato nuovamente avvistato durante test su strada. Le immagini spia mostrano una vettura con forme pensate per combinare praticità e versatilità, pronta a confrontarsi con modelli affermati come la Skoda Octavia Combi. Non è la prima volta che questo modello viene fotografato, ma l’ultimo avvistamento conferma un dettaglio particolarmente importante.

Le nuove foto indicano infatti l’arrivo di versioni dotate di trazione integrale. La futura Dacia Spacer 4×4 è stata immortalata insieme a una Dacia Duster anch’essa a trazione integrale, un indizio significativo considerando che i due modelli dovrebbero condividere parte della tecnologia. Tutto lascia pensare all’utilizzo dello stesso sistema già adottata su Duster e Bigster.

Sotto il cofano dovrebbe trovare spazio il motore benzina 1.2 TCe tre cilindri turbo, abbinato a un sistema mild hybrid a 48 volt. La configurazione prevede la presenza di due motori elettrici, uno dei quali installato sull’asse posteriore per garantire la trazione integrale senza collegamenti meccanici tradizionali.

Si tratta di una soluzione AWD elettrificata in cui una batteria agli ioni di litio da 0,84 kWh alimenta il motore elettrico posteriore, mentre il propulsore termico è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti. Il motore elettrico, dal canto suo, sfrutta una trasmissione a due velocità. La potenza complessiva dovrebbe attestarsi intorno ai 150 CV.

Grazie all’elettrificazione mild hybrid e alla possibile disponibilità della tecnologia bifuel GPL, la nuova Spacer potrà beneficiare della classificazione ECO nei mercati dove prevista. La gamma includerà comunque altre soluzioni elettrificate, confermando l’approccio pragmatico di Dacia verso la transizione energetica.

Se il programma procederà secondo i piani, il debutto ufficiale è atteso nella seconda metà del 2026, seguito dall’arrivo nelle concessionarie entro la fine dello stesso anno. La nuova Spacer è destinata ad allargare l’appeal del marchio verso una clientela sempre più ampia. In attesa di scoprire maggiori dettagli su questo modello, la casa automobilistica sembra essere pronta a dire addio alla Spring.