Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio: il debutto nel 2028, adesso è ufficiale

Lo scorso anno vi avevamo anticipato che una nostra fonte molto vicina a Stellantis ci aveva detto che le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, il cui debutto era stato rinviato a data da destinarsi dal CEO Santo Ficili, sarebbero arrivate nel 2028. Ieri la notizia è diventata ufficiale con le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Ficili al magazine “Al Volante“. Il numero uno di Alfa Romeo ha confermato che le attuali generazioni continueranno ad essere prodotte fino a fine 2027 e che le nuove generazioni invece arriveranno nel 2028. Ricordiamo che inizialmente era previsto il loro debutto rispettivamente nel 2025 per la nuova Stelvio e nel 2026 per la nuova Giulia.

Adesso è ufficiale: il 2028 sarà l’anno di debutto per le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Tra l’altro la nostra fonte lo scorso anno ci aveva detto che difficilmente prima di metà 2028 partirà la produzione delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio a Cassino. Quindi insomma per poter ordinare le nuove vetture ci sarà da aspettare ancora tanto. Ficili ha anche lasciato intendere che maggiori dettagli sui futuri debutti del biscione arriveranno con il nuovo piano industriale di Stellantis che il CEO Antonio Filosa rivelerà verso fine anno, altra cosa che vi abbiamo ripetuto decine e decine di volte. Il precedente piano non vale più.

Sempre Ficili nel corso della stessa intervista ha dichiarato che quando finiranno di produrre tutte e 33 le unità della nuova Alfa Romeo 33 Stradale sarà svelato la seconda super car in edizione limitata che nascerà con il programma BottegaFuoriserie. Tornando alle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, quando vi abbiamo anticipato che sarebbero arrivate nel 2028 molti tra i fan del biscione non l’hanno presa bene e ci hanno anche accusato di riportare indiscrezioni non veritiere. Il tempo però alla fine ci sta dando ragione.

La nostra fonte vicina a Stellantis ci ha già anticipato molte cose. Oltre alla conferma fino a fine 2027 delle attuali generazioni e il rinvio al 2028 delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, tra le altre cose ci ha anche anticipato che a Melfi sarà prodotta l’erede di Tonale su piattaforma STLA Medium, che a Kenitra si sta lavorando ad un nuovo quadriciclo a 4 posti, che a Pomigliano fino ad almeno il 2029 non ci sarà nessuna nuova auto e che a Tychy in Polonia dal 2030 partirà la produzione di due nuovi SUV di Jeep, uno dei quali dovrebbe essere la nuova Renegade. Infine ieri ci ha anche anticipato che a dicembre 2025 si è conclusa definitivamente la produzione di Dodge Hornet a Pomigliano, notizia che vi abbiamo dato nelle scorse ore.