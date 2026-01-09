Alfa Romeo protagonista al Salone di Bruxelles 2026 con la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa e altre novità

Alfa Romeo illumina il 102° Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026, presentando la sua visione di sportività moderna, dove design elegante, tecnologia avanzata e dinamica di guida si incontrano. Nel Padiglione 5, il marchio espone quattro modelli iconici: la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la Nuova Tonale nel suo debutto belga, lo Stelvio Quadrifoglio Collezione e la Junior Sport Speciale, incarnando le diverse anime della casa italiana.

Alfa Romeo ha scelto il prestigioso salone automobilistico belga per guardare al 2026 con crescente ambizione

L’area dedicata a BottegaFuoriserie offre un’immersione nella fusione tra innovazione e tradizione di Alfa Romeo e Maserati, mentre simulatori di guida permettono di provare virtualmente le prestazioni della Giulia. Gli interni, curati da Alcantara, valorizzano Tonale e Junior con materiali sensoriali e funzionali, espressione dell’eccellenza del Made in Italy e del carattere sportivo distintivo del marchio.

Santo Ficili, Amministratore Delegato di Alfa Romeo, ha dichiarato: “ Chiudiamo l’anno in termini di performance commerciali e nuovi prodotti e ci apprestiamo a vivere un 2026 ancora più ricco di passione, audacia e visione strategica. Alfa Romeo è ormai un marchio davvero globale: siamo presenti in oltre 70 Paesi e stiamo registrando una crescita a doppia cifra, pari al +19% a livello mondiale dall’inizio del 2025. L’Europa ha accelerato al +29%, il Nord America si è confermato la nostra seconda regione più forte, mentre MEA e IAP sono aumentati rispettivamente del +20% e del +51%”.

“Questa crescita è trainata da una gamma bilanciata e in continua evoluzione, come dimostra la compatta Junior che ha già conquistato quasi 60.000 clienti in tutto il mondo, portando nuova energia al marchio. Inoltre, gli ordini per Giulia e Stelvio Quadrifoglio riapriranno nel primo trimestre del 2026, a ribadire il ruolo centrale delle prestazioni e delle emozioni nel DNA di Alfa Romeo. E per iniziare il nuovo anno con un simbolo forte dei nostri valori, iniziamo 2026 con la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. Celebra la partnership con il team Luna Rossa, fondata su performance, innovazione, mentalità competitiva e sulle sue profonde radici nell’identità italiana.

Riflettori puntati quindi sulla première mondiale della Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la nuova serie limitatissima – di sole dieci unità al mondo – che unisce eccellenza italiana, performance estreme ed esclusività assoluta. La serie speciale è il primo frutto della partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa.

Insieme affronteranno la sfida della 38a America ‘s Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo, che si terrà per la prima volta in Italia, nell’iconica cornice del Golfo di Napoli. Max Sirena, CEO di Luna Rossa, ha dichiarato: ” Tra Luna Rossa e Alfa Romeo esiste un’affinità naturale: radici profonde, tradizione italiana, spirito sportivo e ricerca costante dell’eccellenza. Condividiamo persino il nostro colore distintivo: il rosso. La nostra partnership si fonda su valori condivisi e il suo valore è in continua crescita “.

Anche la Nuova Tonale brilla al Salone di Bruxelles, al suo debutto sul mercato belga a pochi mesi dal lancio internazionale. Evoluzione del primo C-SUV del marchio, la nuova generazione esalta ulteriormente il carattere sportivo e l’appeal di un design immediatamente riconoscibile come Alfa Romeo. L’esemplare esposto è la versione di lancio Sport Speciale in Rosso Brera, con interni in Alcantara bianca e nera. Accanto, l’affascinante Stelvio Quadrifoglio Collezione, che insieme alla Giulia Collezione costituisce la nuova edizione limitata mondiale – in vendita in sole 63 unità – che rende omaggio al leggendario Quadrifoglio apparso per la prima volta su una vettura di serie nel 1963. Completa l’esposizione la Junior Sport Speciale con livrea nera e nella variante 100% elettrica da 156 CV.

Infine segnaliamo che Al Salone di Bruxelles, Alfa Romeo e Maserati presentano BottegaFuoriserie, progetto che unisce tradizione, artigianalità e innovazione digitale. I visitatori possono scoprire, tramite QR code, le quattro anime: “Bottega” per lo sviluppo di vetture uniche, “Fuoriserie” per la personalizzazione estrema, “Corse” per l’innovazione nelle supersportive e “La Storia” per la tutela del patrimonio storico. Ogni creazione racconta l’eccellenza del Made in Italy, combinando tecnologia avanzata, cura dei dettagli e design esclusivo, trasformando ogni auto in un modello unico, espressione di personalità e stile senza compromessi.