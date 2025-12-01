Alfa Romeo svela le nuove edizioni limitate Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione

Vi avevamo anticipato che Alfa Romeo per dare nuova linfa alle sue Alfa Romeo Giulia e Stelvio ha deciso di lanciare numerose versioni in edizione limitata. Del resto la vita delle due auto è stata prolungata fino a fine 2027 a causa del ritardo nel lancio delle nuove generazioni che difficilmente vedremo prima di fine 2027 inizio 2028. Bene giusto oggi è stato annunciato dal biscione il debutto delle prime edizioni speciali. Ci riferiamo alle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione. Queste nuove edizioni speciali arrivano per celebrare il mitico Quadrifoglio, uno dei simboli più famosi tra quelli della casa automobilistica del biscione.

Advertisement

Ecco le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione: il biscione chiude il 2025 con il botto

Il leggendario quadrifoglio Alfa Romeo nasce nel 1923, quando Ugo Sivocci vinse la Targa Florio su un’Alfa Romeo RL adornata dall’iconico simbolo portafortuna, diventando subito emblema delle vetture da competizione più performanti. Nel 1963, con la Giulia Ti Super, il quadrifoglio fece il suo debutto sulle strade, distinguendo le versioni più potenti ed esclusive delle vetture stradali e inaugurando una nuova epoca per il marchio. Oggi, l’eredità di questo simbolo ritorna con una serie speciale che celebra quell’anno storico: soltanto 63 esemplari sono disponibili per Europa, Regno Unito, Medio Oriente, Cina e Giappone, offrendo un omaggio esclusivo alla tradizione sportiva e al prestigio del quadrifoglio sulle strade di tutto il mondo.

Le Giulia e le Stelvio Quadrifoglio Collezione prendono forma nello stabilimento di Cassino, dove la tradizione artigianale italiana incontra la tecnologia più evoluta, dando vita a modelli unici. Il loro fascino si manifesta fin dal primo sguardo nelle tinte dedicate “Rosso Collezione Giulia” e “Rosso Collezione Stelvio”: due interpretazioni dell’ormai celebre “Rosso Villa D’Este” presente su 33 Stradale.

Advertisement

Nel corso degli anni, infatti, il rosso Alfa Romeo si è trasformato seguendo l’evoluzione del marchio: dagli iconici pastello ai suggestivi metallizzati, fino ai più sofisticati tristrato, ogni nuova tonalità ha raccontato un diverso capitolo dell’identità del marchio. Il Rosso Villa d’Este, nato inizialmente per “vestire” la 4C Concept, è una tonalità profonda, ricca di inchiostro, capace di passare dal rosso al nero a seconda della luce. Nelle nuove edizioni limitate, questo colore viene reinterpretato in due espressioni differenti ma complementari: Giulia sceglie infatti le sfumature più scure, quasi nere, in sintonia con la sua anima di sportività estrema, mentre Stelvio privilegia la lettura più brillante e aperta del rosso, una tonalità che riflette una sportività più poliedrica, adatta a un SUV potente ma versatile. Due modi diversi di raccontare lo stesso mito cromatico, entrambi fedeli all’essenza Alfa Romeo.

All’interno delle nuove edizioni Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione, l’abitacolo si distingue per un ambiente raffinato e avvolgente: la plancia è rivestita in pelle con cuciture rosse, mentre i sedili in pelle e Alcantara riportano la numerazione ricamata, da “1 di 63 Collezione” fino all’ultimo esemplare. I sedili Sparco con guscio in carbonio e i pannelli porta e bracciolo centrale in pelle completano l’eleganza sportiva dell’abitacolo.

Advertisement

Sotto il cofano pulsa il 2.9 V6 da 520 CV, simbolo della tradizione Alfa Romeo, con uno scarico Akrapovič che esalta il caratteristico sound del motore. La fibra di carbonio caratterizza lo scudetto frontale, le calotte degli specchietti, la plancia e il tunnel centrale, mentre il tetto in carbonio a vista aggiunge aggressività. L’impianto frenante carboceramico, con pinze anodizzate brunite e firma Alfa Romeo rossa, assicura prestazioni massime e un tocco estetico distintivo.

Queste edizioni limitate celebrano il quadrifoglio come simbolo di eccellenza, combinando design, tecnica e emozione. Grazie alla certificazione Instant Classic, ogni vettura è un’opera unica, capace di suscitare adrenalina al volante e lasciare un segno indelebile nel cuore degli appassionati.