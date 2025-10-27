I tedeschi sulla nuova Alfa Romeo Tonale 2026: “Guidabilità migliorata, ma lo spirito Alfa manca”

Nonostante sia stata svelata solo poche settimane fa, la nuova Alfa Romeo Tonale ha già ricevuto la sua prima prova su strada dai colleghi tedeschi di Auto Motor und Sport, offrendo uno sguardo privilegiato sulle novità del C-SUV del Biscione.

Nuova Alfa Romeo Tonale convince a metà i tedeschi: “E’ più bella ma dove sono le performance?”

Secondo il portale tedesco, il restyling della Tonale, disponibile a partire da 39.850 euro nella versione base, è riuscito bene dal punto di vista estetico. I designer hanno aggiornato linee e proporzioni, riducendo leggermente gli sbalzi e aumentando la carreggiata, fattore che migliora la stabilità complessiva del veicolo. Tuttavia, i giornalisti tedeschi sottolineano come la nuova Alfa Romeo Tonale appaia ora più “mansueta”, meno vivace rispetto al passato, a causa della riduzione di potenza dei motori.

La versione plug-in hybrid PHEV della nuova Alfa Romeo Tonale ora eroga 270 cavalli, con uno 0-100 km/h in 6,6 secondi, leggermente più lento rispetto ai 6,2 secondi della precedente edizione, mentre la velocità massima cala da 206 a 195 km/h. Auto Motor und Sport osserva: “Se la Tonale PiH precedente non sembrava avere 280 CV, la nuova non cambia le cose. Il selettore DNA permette qualche affinamento dei parametri di guida, ma l’auto non diventa sportiva in nessuna situazione”. Tra i punti positivi, i tedeschi evidenziano una guidabilità più fluida e un passaggio più armonioso tra trazione elettrica e motore a combustione, oltre a una maggiore maneggevolezza dovuta alla carreggiata allargata di un centimetro.

Lo sterzo, però, suscita dubbi: “Alfa Romeo dichiara il ‘rapporto di trasmissione più diretto del segmento’, ma in modalità Normal il feedback è minimo. Solo in Dynamic il volante offre contropressione migliore, senza tuttavia restituire la sensazione attesa”. Nel complesso, la nuova Alfa Romeo Tonale 2026 conquista punti per design, comfort e prezzo competitivo, ma secondo i tedeschi lo “spirito Alfa” appare un po’ attenuato, penalizzato da motore meno brillante e sterzo poco coinvolgente. Una vettura più equilibrata e guidabile, ma meno aggressiva rispetto al passato, che conferma la nuova filosofia del Biscione per il C-SUV urbano.