Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, l’esordio Alfa Romeo della BottegaFuoriserie

Non ci può essere spazio per la timidezza, almeno non più per un brand come Alfa Romeo. Il Biscione ha deciso di alzare voce e carico aerodinamico presentando al Salone di Bruxelles la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa.

Si tratta della prima opera firmata BottegaFuoriserie, la nuova divisione interna dedicata alla personalizzazione estrema, nata per seguire le orme esclusive di altri marchi che “coccolano”il cliente in tutto e per tutto, ma anche per rivitalizzare bilanci e identità Maserati.

Basta poco per capire perché una berlina sportiva come la mitica Giulia Quadrifoglio porti il nome di un team di vela. La risposta risiede nel pacchetto aerodinamico “a bassa resistenza” che promette di trasformare la guida in un’esperienza nautica, per fortuna senza mal di mare incluso nel prezzo.

Il pezzo forte della edizione Luna Rossa è senza dubbio l’alettone posteriore diviso. Ispirato agli aliscafi della celebre squadra italiana, è stato invertito. Invece di far decollare l’auto, genera una deportanza di 140 kg a 300 km/h. Sostanzialmente un valore cinque volte superiore rispetto alla Giulia Quadrifoglio standard, il che è perfetto praticamente anche per guidare sul soffitto di un tunnel, in perfetto stile Dark Knight (per gli amanti della Batmobile).

Sotto il cofano, il cuore pulsante resta il collaudato motore V6 biturbo da 2,9 litri e 513 CV. Per donare una degna colonna sonora a questa Giulia Quadrifoglio, Alfa ha aggiunto uno scarico Akrapovic decisamente più rumoroso. All’interno, il tema marino continua con sedili avvolgenti Sparco grigi con striscia rossa, dichiaratamente ispirati ai giubbotti di salvataggio dell’equipaggio di Luna Rossa.

Saranno costruiti appena 10 esemplari in totale. I prezzi, però, a pochissimo tempo dalla presentazione, restano ancora un mistero, ma aspettatevi un sovrapprezzo significativo sulla “standard”. Questa mossa verso il “su misura”, condivisa con la sorella Maserati, esordisce così, con l’obiettivo di candidarsi a vera e propria ancora di salvezza per i marchi premium di Stellantis. L’esclusività, d’altronde, è l’unico carburante che non conosce crisi.