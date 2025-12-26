Nuova Alfa Romeo Stelvio più vicino il debutto nel 2027: tutto quello che sappiamo a fine 2025 su design, motori, prezzi e caratteristiche

Nuova Alfa Romeo Stelvio potrebbe essere una delle prossime novità alla gamma di Alfa Romeo. Inizialmente previsto per metà 2025 il suo debutto è stato posticipato a causa di un cambiamento nei piani del biscione. La nuova dirigenza ha deciso infatti di puntare ancora sui motori termici e questo ha provocato un rallentamento nello sviluppo del modello e un piccolo ripensamento di quelle che saranno le sue caratteristiche rispetto ai piani iniziali. Oggi vi segnaliamo che secondo le ultime indiscrezioni che ci sono arrivate, Alfa Romeo cercherà di fare di tutto per presentare il SUV il prima possibile.

Il 2027 sarà l’anno della nuova Alfa Romeo Stelvio: il biscione vuole presentare il SUV il prima possibile

Come vi abbiamo scritto in altre occasioni le attuali Alfa Romeo Giulia e Stelvio saranno prodotte fino alla fine del 2027. Questo ci ha portato a pensare che il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio e anche quello della nuova Alfa Romeo Giulia sarebbe slittato al 2028. Nelle ultime ore però ci è stato rivelato che la presentazione delle due auto avverrà di sicuro nel corso del 2027 anche se le prime consegne non si verificheranno prima del 2028. Al momento non è ancora chiaro se la presentazione possa avvenire nella prima o nella seconda metà del 2027. Ma a quanto pare sembra scongiurato il pericolo di dover aspettare addirittura il 2028 per vedere per la prima volta quello che sarà il suo aspetto definitivo.

Ovviamente Stellantis farà di tutto per anticipare la presentazione ma ovviamente in queste cose non bisogna avere fretta per evitare errori fatali. Inoltre dato che la produzione in serie partirà non prima del 2028 non si vuole nemmeno far passare troppo tempo tra la presentazione e le prime consegne. Dunque tutto questo ci fà propendere quanto meno per la metà del 2027 dato che difficilmente le prime consegne avverranno prima di metà del 2028 e forse siamo anche fin troppo ottimisti in proposito.

Nuova Alfa Romeo Stelvio che qui vi mostriamo in recente render del sito francese auto-moto.com alla fine avrà molte somiglianze con le immagini di brevetto pubblicate negli scorsi mesi. Qualche piccola modifica estetica però la aspettiamo anche perchè nei mesi scorsi ci era giunta voce che la nuova dirigenza di Stellantis non era convinta al 100 per cento del nuovo design del SUV e ha richiesto qualche modifica. La futura generazione del SUV acquisterà almeno 10 cm di lunghezza forse anche di più a causa della nuova piattaforma STLA Large.

Nonostante l’aumento di stazza il SUV si preannuncia più sinuoso nelle linee rispetto al modello attuale con uno stile quasi da SUV coupè con il lunotto posteriore spiovente e una sorta di coda tronca. Inoltre sempre al posteriore dovrebbe debuttare una nuova firma luminosa a V che potete vedere nel render qui sopra. All’anteriore ci saranno ovviamente dei riferimenti estetici al recente Alfa Romeo Junior ma anche alcuni elementi inediti che riguarderanno calandra, scudetto e i fari sottili.

Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Stelvio continuerà ad essere prodotta come la prima generazione presso lo stabilimento Stellantis di Cassino rimanendo uno dei principali esponenti del made in Italy automobilistico come del resto anche la nuova Alfa Romeo Giulia il cui debutto come detto poc’anzi dovrebbe avvenire sempre nel 2027. Non sappiamo se le due vetture debutteranno insieme oppure una a pochi mesi di distanza dall’altra.

E’ probabile che il biscione decida di differenziare le date di debutto dei suoi nuovi modelli anche per dare la giusta importanza a ciascuno di loro. Del resto parliamo di due modelli fondamentali per il futuro successo di Alfa Romeo destinato ad essere l’unico brand premium globale di Stellantis e forse anche l’unico brand premium in generale dato che il futuro di DS e Lancia appare incerto.

La gamma di motori della nuova Alfa Romeo Stelvio sarà arricchita con varie motorizzazioni ibride, niente da fare invece per il benzina puro

Sui motori invece non ci sono molti aggiornamenti al momento. Rimane confermato che in gamma ci sarà spazio per alcuni motori ibridi. Non si sa ancora se Plug-in Hybrid, Full Hybrid o Mild Hybrid. Non escludiamo comunque la presenza di tutte queste motorizzazioni insieme. Di certo non ci saranno termici puri perchè le norme sulle emissioni nei prossimi anni si faranno sempre più restrittive e il rischio diventa quello di dover proporre questo tipo di auto a prezzi folli. Quanto ai motori termici che saranno impiegati il buio rimane fitto.

Il pole position appare il recente Hurricane 4 già impiegato con la piattaforma STLA Large nella Jeep Grand Cherokee. Il nuovo motore eroga 328 CV e 450 Nm e potrebbe essere ulteriormente potenziato per essere adottato dalle future auto della casa automobilistica del biscione. Molto probabile vista la sinergia con Maserati anche l’impiego del mitico motore V6 Maserati che potrebbe arricchire le versioni top di gamma della nuova Alfa Romeo Stelvio. Ci riferiamo naturalmente alla Quadrifoglio e se ci sarà anche alla GTA.

Per la nuova Alfa Romeo Stelvio, i prezzi ufficiali non sono ancora stati svelati. Ovviamente questa sarà l’ultima cosa che verrà comunicata solo quando effettivamente partiranno gli ordini e temiamo che ciò possa avvenire molti mesi dopo la presentazione. Tuttavia è possibile fare qualche ipotesi in merito anche se ovviamente si tratta di mere supposizioni e in quanto tali potrebbero tranquillamente essere smentite dalla realtà dei fatti quando il listino prezzi sarà stato ufficialmente svelato. Al momento si ipotizzano prezzi di partenza intorno ai 65.000-70.000 € per le versioni ibride (Plug-in/mild), significativamente superiori rispetto al modello attuale, i cui prezzi partono da circa 57.300 €. Le versioni attuali (2024-2025) variano da circa 57.300 € (Sprint 160CV diesel) a oltre 100.000 € (Quadrifoglio), ma i rincari con la nuova piattaforma elettrica/ibrida sembrano essere inevitabili.

Infine segnaliamo che nel corso del 2026 in attesa della presentazione vera e propria del modello che come detto avverrà non prima del 2027 non escludiamo qualche teaser o qualche foto inedita che il biscione potrebbe fare trapelare per tenere alta l’attesa nei confronti di un modello molto importante per il futuro del biscione. Questo soprattutto se si pensa che con la rinuncia al segmento E la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà la futura top di gamma del brand milanese e dunque il modello destinato ad avere un ruolo primario nel successo commerciale del marchio a livello globale.