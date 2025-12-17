Nuova Alfa Romeo Giulia: meglio una evoluzione o una rivoluzione nel design?

Nuova Alfa Romeo Giulia, contrariamente a quanto affermavano certi personaggi negli anni passati, è stata confermata per una seconda generazione. Originariamente prevista nella primavera del 2026 dovrebbe essere rinviata di almeno un anno o anche più. Si parla infatti di fine 2027 per il suo debutto, con la produzione che potrebbe partire non prima di metà del 2028. Al momento l’auto non è stata avvistata in foto spia in versione prototipo camuffato e non vi sono nemmeno teaser ufficiali. Tutti i render comparsi in rete, compresi quelli che vi mostriamo in questo articolo che sono stati realizzati da Resto Modgt e pubblicati su Facebook, sono basati o su interpretazioni personali o su alcune voci e indizi trapelati a proposito del design di questo modello nel corso degli ultimi mesi o anni o ancora su qualche timida dichiarazione da parte di dirigenti del biscione.

Advertisement

Come sarà la nuova Alfa Romeo Giulia? Questa è la domanda che non fa dormire la notte schiere di appassionati e addetti ai lavori

Al momento dunque su quello che effettivamente sarà il design della nuova Alfa Romeo Giulia il buio è fitto. Non si dovrebbe trattare di un crossover come era trapelato lo scorso anno dalla Francia ma sicuramente i cambiamenti rispetto al modello attuale ci saranno e saranno importanti. Si parla infatti di una berlina fastback con la coda tronca con un profilo quasi da berlina coupé e dal carattere decisamente sportivo. Al momento però certezze non ve ne sono. Quello che ci chiediamo oggi è se a proposito del design di questo atteso modello sia meglio sperare in una vera e propria rivoluzione oppure in una evoluzione del design attuale.

I più fedeli fan alfisti risponderanno in coro che forse è meglio una evoluzione per evitare un modello che possa snaturare quella che è la sua natura e il suo carattere. A chi dice ciò bisogna però ricordare che le vendite di questa auto non sono state mai particolarmente brillanti. Questo nonostante l’auto abbia fatto incetta di premi tra gli addetti ai lavori e gli stessi automobilisti per il suo design, le sue prestazioni e il piacere di guida. Dunque qualcosa non torna e capiamo il motivo per cui alla fine il biscione potrebbe decidere di apportare notevoli cambiamenti estetici alla nuova Alfa Romeo Giulia rispetto al modello attuale.

Advertisement

L’obiettivo naturalmente sarà quello di vincere non premi e concorsi ma di trionfare sul mercato con numeri e quote che siano all’altezza delle aspettative che ovviamente non potranno mai essere come quelli di un SUV ma che comunque con l’auto giusta potrebbero essere decisamente interessanti. Ovviamente si dovrà fareun salto di qualità sotto il profilo della qualità degli interni, della tecnologia e dei dettagli, tutte cose risolvibili con la giusta attenzione.

Dunque anche a nostro avviso sarebbe meglio un cambiamento di tipo evolutivo con i nuovi stilemi del biscione in parti visti con la Junior in parti inediti che vedremo per la prima volta con le nuove Stelvio e Giulia. Quello che sarà fondamentale per ottenere risultati discreti sarà realizzare un prodotto di ottimo livello pensato per far bene ovunque e non solo in Europa.