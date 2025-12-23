Nuova Lancia Gamma al debutto nel 2026: il SUV salverà il marchio?

Il 2026 sarà l’anno della nuova Lancia Gamma. Quello che in tanti si domandano è se la futura top di gamma di Lancia sarà in grado di salvare il brand che potrebbe essere cancellato. Come vi abbiamo scritto nelle scorse settimane si dice infatti che il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa possa tagliare alcuni marchi del suo gruppo per evitare specie in Europa inutili sovrapposizioni che finiscono per disperdere investimenti e sono spesso controproducenti, finendo per fare inutile concorrenza interna. Tra i marchi più a rischio vi sarebbe proprio Lancia.

Il futuro di Lancia sembra ormai essere nelle mani della nuova Lancia Gamma: la futura top di gamma cambierà le sorti del brand?

Questo a causa dello scarso numero di immatricolazioni e di una gamma facilmente cancellabile essendo composta al momento da appena un modello: la nuova Lancia Ypsilon. Da questo punto di vista le cose però potrebbero cambiare già nel 2026 con il lancio della nuova Lancia Gamma. Il futuro SUV top di gamma sarà prodotto a Melfi su piattaforma STLA Medium e se non ci saranno ulteriori cambiamenti dovrebbe debuttare alla fine della prossima estate.

Si tratterà di un SUV lungo circa 4,7 metri dalle forme sinuose con elementi di design presi in prestito direttamente dalla nuova Ypsilon e dalla concept Pu+Ra HPE. Chi ha visto la vettura dal vivo ci ha raccontato che sembra una “Ypsilon con gli steroidi” ad indicare la forte somiglianza estetica con la segmento B da cui si differenzierà per una presenza più massiccia come dimensioni e anche come altezza da terra.

La nuova Lancia Gamma dunque rappresenterà un modello spartiacque che determinerà il futuro e forse la stessa sopravvivenza del marchio. Che nella mente di Stellantis vi sia qualcosa di diverso per il brand sembra già essere trapelato da alcune recenti dichiarazioni del nuovo CEO Zerbi secondo cui il marchio dovrebbe provare a commercializzare vetture più accessibili.

Questa strategia però non sembra addirsi bene alla nuova Gamma che secondo indiscrezioni dovrebbe avere prezzi di partenza vicini ai 50 mila euro. Vedremo dunque come le nuove esigenze del brand saranno adattate a questo importante lancio previsto per la seconda metà del 2026. E’ probabile che a seconda del successo o del fallimento commerciale di questo veicolo venga decisa la futura strategia del marchio con varie opzioni all’orizzonte. Tra queste speriamo la più remota sia la liquidazione. Possibile un cambio di strategia con il marchio che non rientrerebbe più nel cluster premium di Stellantis che potrebbe rimanere appannaggio solo di Alfa Romeo.

In caso di successo commerciale della nuova Lancia Gamma tutto potrebbe rimanere così come è adesso e a quel punto anche il ritorno della nuova Lancia Delta potrebbe ancora concretizzarsi anche se temiamo che già l’anno prossimo in proposito possano arrivare cattive notizie. Si parla di un nuovo modello compatto e a ruote alte che potrebbe prendere il suo posto nella gamma di Lancia con la speranza che possa portare maggiori vendite. Insomma per Lancia possiamo tranquillamente dire che il 2026 sarà l’anno della verità.