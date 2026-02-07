Nuova Fiat Pandina: il 21 maggio sapremo di più della futura city car e delle altre due auto per Pomigliano

Nuova Fiat Pandina è una delle prossime novità di Fiat. Il suo arrivo è stato ufficialmente confermato entro il 2030. Ancora una volta la sua produzione avverrà a Pomigliano come accade anche per l’attuale generazione presente sul mercato da 14 anni che di recente ha cambiato nome passando da Fiat Panda a Pandina.

Advertisement

Il 21 maggio ulteriori dettagli sulla nuova Fiat Pandina e sulle altre due auto che verranno prodotte a Pomigliano

La nuova Fiat Pandina, che qui vi mostriamo in un celebre render di Avarvarii, sarà una vettura fondamentale per il futuro di Fiat, ma anche per quello della stessa Pomigliano oltre che dell’industria automotive italiana dato che si tratterà del modello che in futuro garantirà il più alto numero di unità prodotte nel nostro paese. La vettura nascerà su una nuova piattaforma condivisa con la futura Fiat 500 altro modello made in Italy in arrivo entro il 2030.

Nuova Fiat Pandina continuerà ad avere dimensioni simili a quelle del modello attuale e il suo prezzo come anticipato dal CEO Olivier Francois non supererà i 15 mila euro. Questo sia per quanto riguarda la versione ibrida che non dovrebbe mancare sia per quello che concerne la versione elettrica. L’ipotesi è quella che con le varie promozioni previste questa vettura possa essere proposta ad un prezzo davvero interessante.

Advertisement

Il prossimo 21 maggio in occasione dell’Investor Day 2026, il capo di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico del gruppo. Ci sono grosse probabilità che nuove importanti informazioni possano essere rivelate a proposito della nuova Fiat Pandina che rappresenterà il fulcro della futura gamma di auto di Fiat che nei prossimi anni è intenzionata a recuperare il terreno perso in Europa con una strategia che punterà su auto dai prezzi accessibili e su modelli multi energia.

Ovviamente è probabile che in quella data venga specificato l’anno esatto di debutto e forse qualche informazione sulla piattaforma che sarà utilizzata. Ricordiamo infine che sempre a Pomigliano saranno realizzate altre due auto su piattaforma STLA Small, come confermato nei giorni scorsi dal responsabile di Stellantis in Europa Emenuele Cappellano. E’ probabile che Filosa il 21 maggio dirà di quali modelli esattamente si tratta. Al momento alcune voci parlano di un veicolo di Alfa Romeo e forse di uno Lancia ma si tratta di voci non confermate e non possiamo escludere che alla fine le auto previste per Pomigliano possano essere tutt’altre.