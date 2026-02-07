Stellantis richiama 456.287 veicoli a causa di un guasto negli USA

Nuovo richiamo negli Stati Uniti per il gruppo Stellantis. Questa volta sono coinvolti un totale di 456.287 veicoli. Il problema che ha costretto l’azienda al richiamo riguarda un modulo di traino del rimorchio progettato in modo improprio, che può causare guasti all’illuminazione e ai freni del rimorchio. Secondo l’avviso di richiamo, i veicoli interessati potrebbero subire un guasto agli indicatori di direzione del rimorchio, alle luci di stop e, se in dotazione, al freno del rimorchio. Questi guasti possono verificarsi senza preavviso.

Un guasto al modulo di traino del rimorchio costringe Stellantis al richiamo di quasi mezzo milione di veicoli negli USA

Il richiamo coinvolge diversi modelli Jeep e Ram equipaggiati con il modulo di traino del rimorchio e prodotti in un ampio arco temporale tra il 2023 e il 2025. In totale sono interessate centinaia di migliaia di unità, tra cui Wagoneer S e Cherokee di ultima generazione, oltre a numerose versioni dei Ram 1500, 2500, 3500 e delle varianti Chassis Cab fino al 5500.

Il problema riguarda un possibile malfunzionamento del sistema di traino: in determinate condizioni, le frecce del rimorchio potrebbero non funzionare correttamente, le luci di stop potrebbero non accendersi e, nei casi in cui siano presenti, i freni del rimorchio potrebbero non entrare in funzione. Questo comporta un rischio significativo per la sicurezza stradale, poiché gli altri automobilisti potrebbero non percepire cambi di direzione o rallentamenti, mentre la perdita dell’assistenza alla frenata riduce la capacità di arresto del veicolo.

L’indagine è stata avviata nell’agosto 2025 da FCA US LLC, che ha raccolto numerose segnalazioni tecniche ma, fino a gennaio 2026, non ha riscontrato incidenti o feriti collegabili al difetto. Il 26 gennaio 2026 il problema è stato ufficialmente riconosciuto come difetto di sicurezza.

I concessionari provvederanno gratuitamente alla sostituzione del modulo di traino. Le comunicazioni ai clienti partiranno a fine marzo 2026 e i veicoli coinvolti saranno verificabili tramite il database della National Highway Traffic Safety Administration