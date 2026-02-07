Fiat Professional: nel 2025 le vendite sono aumentate del 10% in Svizzera

Nel 2025 FIAT Professional ha ottenuto risultati di rilievo in Svizzera, distinguendosi nettamente dall’andamento generale del settore. A fronte di una contrazione del mercato dei veicoli commerciali leggeri pari al 4,4%, con 25.152 nuove immatricolazioni complessive, il marchio ha invece registrato una crescita significativa, raggiungendo quota 1.008 unità vendute. Il dato rappresenta un aumento del 10% rispetto all’anno precedente, quando le consegne si erano fermate a 918 veicoli, e ha permesso di rafforzare la presenza sul mercato, con una quota salita dal 3,5% al 4,0%.

Significativo aumento della quota di mercato per Fiat Professional: più 0,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente

La progressione è particolarmente evidente anche nel comparto della mobilità elettrica. Nel corso del 2025 sono stati consegnati 177 veicoli a zero emissioni, equivalenti al 18% delle vendite totali, in linea con l’incidenza dei BEV sull’intero segmento. Tra i modelli più apprezzati spicca il FIAT E-Doblò, le cui immatricolazioni sono cresciute del 214%, passando da 35 a 110 unità. A sostenere questo risultato ha contribuito in modo determinante un importante ordine da parte della Posta Svizzera, che ha acquistato 64 veicoli.

FIAT Doblò è diventato il modello di punta del marchio nel 2025. Con 288 nuove unità immatricolate, ha raddoppiato le vendite rispetto al 2024. Questa crescita ha permesso a FIAT Professional di aumentare significativamente la propria quota di mercato nel segmento C, dal 2,6 al 4,5 percento. Il marchio ha consolidato la sua posizione anche in altri segmenti. Nel segmento D, sono stati immatricolati 351 esemplari di FIAT Scudo, con un incremento del 10,4% rispetto ai 318 dell’anno precedente. La quota di mercato è così aumentata dal 2,8 al 3,2%.

Nel segmento E, in cui FIAT Professional è rappresentata con il Ducato, nel 2025 sono stati venduti complessivamente 369 veicoli, il che, sebbene rappresenti un calo del 18,9 percento, ha comunque determinato un leggero aumento della quota di mercato dal 5,0 al 5,1 percento, a fronte di un calo del 21,4 percento a livello di segmento.

Yannick Lagger, Brand Director FIAT Professional di Astara: “Il 2025 conferma la forza del nostro marchio nel mercato svizzero dei veicoli commerciali. Nonostante un significativo calo generale del mercato, siamo riusciti a crescere e ad ampliare la nostra quota di mercato. Il successo di FIAT Doblò e della sua controparte completamente elettrica, l’E-Doblò, è particolarmente gratificante e dimostra in modo significativo che la nostra strategia di modelli soddisfa le esigenze dei nostri clienti. Con il nostro portafoglio diversificato e sempre più elettrificato, siamo nella posizione ideale per proseguire questo trend positivo anche nel 2026″.

FIAT Professional offre una gamma completa di veicoli commerciali leggeri, dal compatto Doblò al versatile Scudo, fino all’affermato Ducato, recentemente nominato per la 18a volta consecutiva il veicolo base più popolare per i camper dalla rivista specializzata “promobil”.