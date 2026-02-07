Ferrari Purosangue: bastano 1.200 cavalli per batterla nella drag race? | Video

Nuova sfida a suon di cavalli, in una drag race di taglio irrituale. Protagoniste del confronto in accelerazione, sul quarto di miglio con partenza da fermo, sono una Ferrari Purosangue, una Range Rover Sport SV elaborata e un veicolo sconosciuto alle grandi masse occidentali.

Stiamo parlando di mezzi completamente diversi fra loro, ma dotati di un potere energetico fuori dal comune. Teatro del confronto una pista di Abu Dhabi, espressamente concepita per le drag race, secondo gli standard più elevati.

A misurarsi col cronometro saranno inizialmente le due auto europee, per una lotta di taglio “continentale”. La vincitrice sfiderà la terza incomoda. Prima di svelarne nome e caratteristiche, facciamo un breve ripasso dei dati della coppia di “attrici” già menzionate, partendo dal SUV del “cavallino rampante”.

La Ferrari Purosangue gode della spinta di un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri di cilindrata, che eroga 725 cavalli di potenza massima e 716 Nm di coppia. La sua forza, davvero travolgente, viene trasmessa a tutte e quattro le ruote con il supporto di un cambio automatico a 8 rapporti. Il peso da muovere è di 2.150 kg.

A cercare di contenderle il passo, in questo duello multiplo, ci pensa una Range Rover Sport SV. Di solito il V8 biturbo da 4.4 litri accolto sotto il suo cofano anteriore sviluppa una potenza massima di 635 cavalli e una coppia di 750 Nm. Nel caso specifico, però, i dati sono più generosi, perché l’esemplare è stato sottoposto a un processo di tuning.

Così il vigore energetico si spinge a quota 670 cavalli, rendendo la “rossa” più vicina, almeno sulla carta. Questa scuderia di equini di razza cavalca il suolo con un evoluto sistema di trazione integrale. Il cambio è automatico a 8 rapporti. L’indice della bilancia si ferma al raggiungimento dei 2.485 kg.

Screen shot da video YouTube carwow

Scopriamo ora la terza protagonista della drag race, che nel video entrerà in scena nelle fasi conclusive, sfidando la vincitrice dei duelli precedenti. Si tratta della Yangwang U8. Questo imponente SUV è alimentato da un motore a benzina a 4 cilindri da 2 litri, sovralimentato. L’unità endotermica si associa a quattro cuori elettrici. Ne deriva una potenza massima spaventosa: 1.196 cavalli.

Anche la coppia è pazzesca, fissando il suo picco a quota 1.280 Nm. Il veicolo in esame paga però un enorme dazio sul fronte del peso, che raggiunge i 3.460 kg. Come al solito non vi anticipiamo nulla su come è andata a finire la drag race. Non vogliamo, infatti, togliervi il piacere della scoperta. Ci concediamo solo qualche breve riflessione su questo format, che oggi affolla la rete.

Anche se vanno molto di moda, le gare di accelerazione sul quarto di miglio (e talvolta sul mezzo miglio) non sono il termometro giusto per misurare la temperatura qualitativa di un’auto. Si limitano, infatti, ad evidenziare un solo parametro della scheda tecnica: la capacità di prendere il ritmo con partenza da fermo.

I mezzi a quattro ruote, però, sono degli strumenti complessi, da valutare in una dimensione olistica, altrimenti si rischia di ridurre le analisi a frettolosi argomenti da bar. Ai nostri giorni si è affermata, purtroppo, l’analisi veloce e non approfondita. Tutto dura la lunghezza di uno scroll o di poche righe di lettura, perché l’approfondimento richiede fatica e inclinazione culturale.

In questo contesto, formule leggere e immediate, come le drag race, possono risultare appetibili a molti, col rischio di alimentare giudizi sbagliati e tifoserie contaminate. Purtroppo l’avvento delle auto elettriche, delle Tesla in particolare, ha alimentato l’interesse dei supporter dei mezzi alla spina per le drag race, terreno in cui il loro potenziale si esprime al meglio.

Così quello che prima era un mondo vocato al divertimento si è pesantemente trasformato, diventando un format al quale alcuni attribuiscono quasi un valore accademico o spirituale. Per quel che mi riguarda, questa visione si allontana dai cardini di analisi personale. Guardo le gare di accelerazione soltanto per quello che sono: delle sfide che misurano un solo elemento della scheda tecnica di un’auto, ossia lo scatto sul quarto di miglio. Nessun valore aggiuntivo per esse. Punto.

Ora però la parola passa al filmato, che darà la risposta al quesito più naturale rispetto al tema proposto dall’articolo: chi vincerà la drag race odierna? Il nostro tifo, ovviamente, è per la Ferrari Purosangue. Sarà lei ad imporsi? Oppure la vittoria finale andrà ad una delle altre due vetture? Guardate i fotogrammi e lo scoprirete. Buona visione!