Nuova Lancia Stratos: dal web l’ipotesi fantascientifica che arriva direttamente dal 2050

Lancia Stratos è una delle auto più iconiche tra quelle che hanno fatto parte della gamma della casa automobilistica piemontese nel corso della sua lunghssima storia. Prodotta tra il 1973 e il 1975 e disegnata da Marcello Gandini per Bertone, è entrata nell’immaginario collettivo e non sorprende che spesso si parli di un suo ritorno. Sul web spesso e volentieri appaiono render che immaginano versioni più o meno fedeli all’originale ma in chiave moderna. A volte però l’auto viene immaginata in maniera totalmente diversa dall’originale dando luogo ad ipotesi che spesso ci portano ai confini della realtà.

Ecco come viene immaginata una nuova Lancia Stratos pronta per il 2050

E’ questo il caso di questo render che vi mostriamo nel nostro articolo di una nuova Lancia Stratos immaginata in versione super futuristica e pronta per il 2050 come dice il suo stesso autore. Si tratta di una creazione digitale del designer indipendente conosciuto sul web con lo pseudonimo di Isdesignsrl che su Instagram nelle scorse ore ha pubblicato la sua fantasiosa, visionaria opera. Il concept mantiene lo spirito radicale dell’icona originale, traducendolo in un linguaggio stilistico estremamente moderno e avveniristico.

La carrozzeria è bassissima e molto larga, con proporzioni da hypercar e superfici scolpite che sembrano modellate dal vento. Il colore arancione metallizzato richiama direttamente la storica Stratos da competizione, creando un forte legame visivo con il passato, pur in un contesto totalmente proiettato nel futuro. Il frontale è caratterizzato da una firma luminosa a LED sottilissima che attraversa tutta la larghezza dell’auto, con il nome Lancia integrato e un marcato elemento verticale centrale che richiama lo scudo del marchio.

La fiancata di questa ipotetica nuova Lancia Stratos presenta linee tese e tagli netti, con passaruota carenati e cerchi dal design aerodinamico, quasi pieni, pensati per ridurre le turbolenze. Il tetto scende in modo fluido verso la coda, creando una silhouette compatta e aggressiva. Al posteriore spiccano gruppi ottici geometrici a sviluppo orizzontale e superfici affilate, che accentuano la sensazione di velocità e precisione.

Nel complesso, questa nuova Lancia Stratos del 2050, come vi abbiamo detto in precedenza appare come un render visionario: un omaggio al DNA sportivo del marchio, reinterpretato attraverso tecnologie, aerodinamica e design tipici di una supercar del futuro. Chissà che in futuro il marchio di Stellantis non ci regali per davvero qualcosa di simile magari in edizione limitatissima come sta avvenendo ad esempio con Alfa Romeo che negli scorsi anni ha lanciato la nuova 33 Stradale e con il programma BottegaFuoriserie si prepara a svelare altre super car in edizione limitatissima.