Nuova Alfa Romeo Stelvio: tra poco più di 3 mesi sapremo di più su design, motori, piattaforma, data di debutto e forse anche prezzo

Nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in un render di Bruno Callegarin di qualche tempo fa, arriverà sul mercato nel corso del 2028, dopo la confema del suo rinvio con il debutto che inizialmente era previsto nel 2025. A quanto pare rispetto alle precedenti ipotesi ci sarà un netto cambio di filosofia con l’introduzione dei motori termici e probabilmente un cambio di stile che piacerà ai fan del biscione.

Advertisement

Il 21 maggio prossimo ecco cosa potremmo sapere a proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio

Su quello che accadrà con la nuova Alfa Romeo Stelvio certamente ne sapremo di più tra poco più di tre mesi quando il CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico del gruppo automobilistico. Il 21 maggio prossimo in occasione dell’Investor Day infatti il numero uno di Stellantis svelerà brand per brand quelle che saranno le principali novità per il futuro.

Ovviamente l’attesa per Alfa Romeo è davvero alta. Si spera in quell’occasione di carpire ulteriore importanti ingormazioni non solo sulla nuova Alfa Romeo Stelvio ma anche sul resto della gamma del biscione compresa l‘erede di Tonale che dovrebbe arrivare tra fine 2027 e inizio 2028 e anche sulla nuova Alfa Romeo Giulia.

Advertisement

Il 21 maggio prossimo dunque sicuramente sapremo quale sarà il periodo di debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio. Sapremo con certezza se sono vere le voci secondo cui alla fine potrebbe essere usata la piattaforma Giorgio EVO invece della STLA Large come si è vociferato nei giorni scorsi. Sapremo anche che tipo di motore termico utilizzerà e se si tratterà solo di ibridi plug-in come si dice in giro o se ci saranno anche altre tipologie di termici in gamma.

Pare più difficile che ci siano novità sul fronte del design anche se non possiamo escludere qualche sorpresa sotto forma di teaser o altro. Di certo manca ancora tanto al suo debutto di conseguenza è difficile che possano essere svelate immagini definitive del modello. Potremmo però avere preziose indicazioni sul tipo di gamma che il biscione vorrà a dare a quella che sarà la sua top di gamma e forse anche sulla strategia di prezzi che verrà implementata allo scopo di aumentare le vendite del marchio. Non sappiamo di preciso cosa verrà detto ma di una cosa siamo sicuri: dopo quella data sulla nuova ALfa Romeo Stelvio e sulla futura gamma del biscione avremo di sicuro le idee molto più chiare.