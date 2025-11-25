Lancia: Leapmotor potrebbe giungere in soccorso?

Lancia non vive un momento particolarmente positivo. La sua rinascita non sta andando per il verso giusto con la nuova Ypsilon che non sembra aver incontrato il gradimento del pubblico almeno ai livelli ipotizzati dal brand. Adesso l’unica certezza è il debutto a metà 2026 della nuova Lancia Gamma che con i suoi 4,7 metri di lunghezza ed un prezzo da SUV premium non sembra avere le carte in regola per aumentare di molto le vendite della casa automobilistica piemontese.

Nei mesi scorsi si era parlato del possibile arrivo di vetture di Leapmotor rimarchiate con altri brand di Stellantis: idea per salvare Lancia?

Nel corso di un’intervista che vi abbiamo proposto ieri da parte del numero uno di Lancia, il nuovo amministratore delegato Roberta Zerbi, si è capito che qualcosa cambierà nei programmi del brand. Non solo la nuova Delta che doveva arrivare nel 2028 sembra essere a rischio ma a quanto pare potrebbe esserci un cambiamento di filosofia dell’intero brand.

Zerbi infatti ha detto che il marchio non è conosciuto dai giovani e che forse si è puntato troppo in alto con i prezzi e occorre renderlo più accessibile. Ricordiamo che secondo gli analisti Lancia è uno dei marchi più a rischio taglio tra quelli presenti all’interno del gruppo Stellantis con il nuovo CEO dell’azienda Antonio Filosa che presto potrebbe essere chiamato a prendere scelte impopolari.

Ed ecco però che un’idea potrebbe balenare nelle teste dei dirigenti di Stellantis per salvare Lancia. Ci riferiamo alla possibilità che Leapmotor possa venire in soccorso della casa italiana mettendo a disposizione alcuni modelli che potrebbero essere rimarchiati con il brand italiano garantendo zero spese di sviluppo e di avere in gamma modelli a prezzi molto interessanti che potrebbero finalmente ridestare l’interesse nei confronti del marchio.

Si era parlato nei mesi scorsi della possibilità che Leapmotor avrebbe potuto dare origini a modelli di marchi diversi come ad esempio Opel. Applicando la stessa formula a Lancia si potrebbe garantire la sopravvivenza del marchio dotandolo di modelli di sicuro affidamento sul mercato. Ovviamente si tratta di una nostra ipotesi che però a giudicare dalle parole del nuovo CEO, che parla di auto più accessibili e pensate per avvicinare i giorani, una piccola possibilità di concretizzarsi potrebbe anche avere,