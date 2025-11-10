in Lancia

Perché la Lancia Ypsilon fatica sul mercato? I numeri parlano chiaro

La nuova Lancia Ypsilon non sta andando come sperato: ecco quali potrebbero essere le cause di queste difficoltà

di

Nuova Lancia Ypsilon

La nuova Lancia Ypsilon doveva essere l’inizio del rinascimento del brand italiano che dopo un lungo periodo di assenza era tornato come brand premium di Stellantis annunciando l’arrivo di 3 modelli tra cui appunto la Ypsilon. La vettura però non sta andando come previsto e sta facendo molta fatica sul mercato. Tra gennaio e settembre 2025 in Europa sono state vendute appena 8.713 unità, di cui 7.324 in Italia. Oltre confine, il successo è quasi simbolico: solo 1.389 Ypsilon commercializzate nel resto d’Europa, una cifra lontana dagli obiettivi di penetrazione continentale del marchio torinese. In Italia, la Ypsilon fatica addirittura a competere con modelli come Skoda Fabia, MG3, e soprattutto con le sue “gemelle” Opel Corsa e Peugeot 208.

Tra gli errori più evidenti c’è il nome. L’automobilista medio associa “ Lancia Ypsilon” a una vettura popolare e accessibile, e ritrovarsi di fronte a un modello top di gamma da quasi 40.000 euro (la versione Cassina al lancio) ha sorpreso e scoraggiato molti. Un nome diverso e una versione più accessibile avrebbero probabilmente cambiato la percezione.

Anche il modello scelto al debutto è stato controverso: la Cassina, costosa e ibrida, non ha convinto in un periodo in cui le auto green faticano in Italia. Un modello base a benzina sotto i 20.000 euro sarebbe stato più adatto per conquistare il mercato, soluzione prevista solo per il 2026.

Il design ha diviso: troppo distante dalle precedenti Lancia Ypsilon e troppo simile a Peugeot 208 e Corsa. Inoltre, la produzione in Spagna e la scelta del motore 1.2 PureTech ibrido possono aver influito marginalmente sulle scelte dei clienti. Eppure, la nuova Lancia Ypsilon resta un’auto elegante, efficiente e competitiva. Forse sarebbe bastato un lancio più strategico, un nome diverso e una versione low cost: con piccoli accorgimenti, oggi potremmo raccontare un successo diverso per Lancia che invece vede il suo futuro a rischio secondo molti analisti con la stessa Delta che potrebbe anche non arrivare più secondo recenti indiscrezioni.

