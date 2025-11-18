Dodge Charger station wagon: suggestiva ipotesi per il futuro

Stellantis in Nord America sta attualmente cercando di rimediare agli errori della precedente leadership, concentrandosi in particolare sui marchi americani: Jeep, Ram Trucks e Dodge. Da qui alcune decisioni importanti come il ritorno di Tim Kuniskis e la decisione di riportare in vita l’Hemi V8. Nel frattempo Nikita Chuicko, l’artista virtuale meglio conosciuto sui social media come “kelsonik”, ha deciso di utilizzare la Dodge Charger fastback coupé e berlina come modello base per una sua nuova creazione una Dodge Charger Station Wagon.

Ecco quale potrebbe essere il design di una ipotetica Dodge Charger station wagon

Il ragionamento è semplice: il creatore digitale vuole regalare alla vettura di Dodge un terzo stile di carrozzeria e trasforma la Dodge Charger in una station wagon. Questa configurazione riporta alla mente i bei ricordi della Magnum di Dodge, un modello visto l’ultima volta dal 2005 al 2008, quando la piattaforma Chrysler LX veniva utilizzata per una station wagon muscolosa di grandi dimensioni. Ora il creatore digitale la ripropone, potenzialmente con un propulsore elettrico, dato che il donatore dei componenti è il modello Charger Daytona anziché la Sixpack.

Ovviamente nulla esclude ipotizzare anche una Dodge Charger station wagon widebody con motore termico basata sulla Sixpack o sulla Daytona. Ma l’omaggio definitivo alla Dodge Magnum station wagon sarebbe quello di utilizzare il V8 Hemi di ritorno sotto il cofano di questa station wagon full-size pratica e sportiva. Ad ogni modo si tratta indubbiamente di un’ipotesi suggestiva che farebbe la felicità di molti automobilisti che ancora oggi in un mercato popolato solo da SUV e crossover amano le station wagon.

Insomma, sicuramente un’ipotesi interessante che però difficilmente troverà spazio nella realtà in quanto Stellantis almeno per il Nord America sembra voler fare affidamento solo ed esclusivamente su SUV, pick e crossover. Anche perchè in Nord America le station wagon da tempo non hanno più molto mercato rimpiazzate da minivan e SUV e in Europa il marchio Dodge non è così noto da imporsi con un modello di questo tipo.