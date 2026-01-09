La nuova Opel Astra celebra l’anteprima mondiale al Salone dell’automobile di Bruxelles

Il CEO di Opel, Florian Huettl, ha aperto la conferenza stampa al Salone dell’Automobile di Bruxelles con un bilancio positivo del 2025 e uno sguardo fiducioso al 2026. “Lo scorso anno è stato ricco di successi per Opel, e il nuovo anno promette altrettante emozioni”, ha affermato Huettl. Insieme alla Vice Presidente Marketing, Rebecca Reinermann, ha svelato la nuova Opel Astra e Astra Sports Tourer, protagoniste della prima mondiale al salone, più moderne, dinamiche e luminose che mai, pronte a consolidare il ruolo di bestseller compatta di Rüsselsheim.

Il CEO di Opel Florian Huettl presenta la nuova Opel Astra e Astra Sports Tourer

Huettl ha ricordato anche i risultati della Opel Corsa, nuovamente al primo posto nelle immatricolazioni in Germania nel 2025, e ha sottolineato la posizione forte del marchio nel settore SUV grazie ai modelli Grandland, Frontera e Mokka. Nonostante l’ampia gamma esposta, la vera protagonista dello stand Opel nel Padiglione 5 dell’Expo di Bruxelles, visitabile fino al 18 gennaio, rimane la nuova Opel Astra, simbolo di innovazione, design contemporaneo e affidabilità, pronta a conquistare clienti e appassionati di tutto il mondo.

“La nuova Opel Astra segna un ulteriore passo avanti nei nostri 90 anni di storia nella classe compatta e porta ancora una volta innovazioni nel segmento”, ha dichiarato Florian Huettl alla presentazione. Una di queste è il sistema di fari Intelli-Lux HD, leader della categoria, sviluppato dagli ingegneri di Rüsselsheim e ora utilizzato anche sulla nuova Opel Astra e Astra Sports Tourer.

Oltre 50.000 elementi nei fari anteriori assicurano che “la strada, i segnali stradali, gli ostacoli e i pedoni siano illuminati con una precisione mozzafiato, senza abbagliare gli altri automobilisti”, ha aggiunto Rebecca Reinermann. La luce è anche l’elemento decisivo per il carattere del volto del marchio. Ecco come è stato ulteriormente sviluppato l’Opel Vizor: per la prima volta, il Blitz Opel e la bussola Opel sono entrambi illuminati in modo permanente.

“La luce al posto degli elementi cromati esterni, di cui Astra non fa uso, rappresenta un passo importante nel nostro percorso verso la sostenibilità”, ha proseguito Reinermann. Questo approccio si estende anche al design degli interni. Tutti i sedili sono realizzati al 100% con materiali riciclati. Guidatore e passeggeri possono quindi godere di una guida confortevole e attenta al risparmio di risorse. Già dalla versione base, infatti, i sedili Intelli-Seats brevettati con incavo ergonomico al centro sono di serie.

Un altro vantaggio per il cliente: “Offriamo un’ampia gamma di alternative di propulsione per la nuova Astra, dall’efficiente motore a combustione interna all’ibrido a 48 volt e all’ibrido plug-in, fino alla versione completamente elettrica, che ora offre un’autonomia ancora maggiore rispetto a prima, fino a 454 chilometri secondo WLTP “, ha affermato Reinermann.

Huettl, CEO di Opel, ha confermato l’accoglienza positiva che i clienti riservano ai nuovi modelli completamente elettrici di Opel: “Circa un Grandland e una Frontera su tre ordinati è un modello elettrico a batteria”. Anche questo contribuisce all’aumento degli ordini ricevuti da Opel negli ultimi mesi.

Oltre alla nuova Opel Astra e Astra Sports Tourer, presso lo stand Opel nel padiglione 5 saranno esposti numerosi altri modelli elettrici. Tra questi, la Mokka GSE, la Opel di serie elettrica a batteria più veloce al momento e vincitrice del Golden Steering Wheel 3 2025, così come il primo veicolo Opel completamente elettrico a trazione integrale Grandland Electric AWD e la variante Extended Range della Frontera Electric .

Ancora una volta, la concept car ad alte prestazioni Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, che fonde il mondo digitale con quello reale e allo stesso tempo sottolinea l’impegno di Opel nell’importante segmento delle piccole, attirerà l’attenzione. Secondo le ultime statistiche sulle immatricolazioni dell’Autorità Federale per i Trasporti (Bundesamt für Motoren Transport), l’attuale Corsa – anch’essa esposta a Bruxelles – è ormai da cinque anni consecutivi la piccola più venduta in Germania. Inoltre, nel 2025 è stata nuovamente la piccola più popolare nel Regno Unito.