Dodge Magnum 2026: sarà questo il suo design?

Dodge Magnum 2026 è il render di una futura ipotetica station wagon di Dodge che è stato realizzato nelle scorse ore e pubblicato dal sito Carscoops che ha utilizzato un nome storico di Dodge per ipotizzare l’aspetto di un futuro modello che al momento comunque non è ancora ufficialmente previsto dalla casa americana di Stellantis.

In un render ipotizzato il design di una futura station wagon ad alte prestazioni: Dodge Magnum 2026

Guardando con attenzione questo render notiamo che il design della station wagon è fortemente influenzato dalle caratteristiche estetiche degli ultimi modelli Charger. Questa Dodge Magnum 2026 presenta un esterno moderno e muscoloso che fonde perfettamente la funzionalità con un’estetica ad alta potenza. Come la coupé e la berlina su cui si basa, include l‘R-Wing anteriore della Dodge, che non solo richiama la Charger Daytona originale, ma migliora anche la deportanza aerodinamica e l’efficienza.

A ciò si aggiunge un impianto di illuminazione distintivo, che comprende luci anteriori sottili e luci posteriori posteriori a LED rosse “ad anello di fuoco” incentrate attorno al logo Fratzog retroilluminato. L’assetto widebody e gli ampi finestrini posteriori ne esaltano il profilo aggressivo, mentre un tetto in vetro a tutta lunghezza opzionale e un paraurti posteriore ridisegnato con spoiler sul tetto spingono i confini del tradizionale design station wagon.

All’interno, la Magnum rinata riecheggerebbe gli interni incentrati sul conducente della Charger, con un pannello strumenti dinamico e stratificato. Un quadro strumenti digitale da 16 pollici e un display centrale da 12,3 pollici all’interno di una consolle centrale angolata offrono un aspetto moderno e tecnico. L’abitacolo include un’illuminazione ambientale dinamica regolabile su 64 colori, che esalta l’atmosfera degli interni.

Come la berlina e la coupé, la Dodge Magnum 2026 utilizzerebbe la piattaforma Stellantis STLA Large, progettata per ospitare sia motori a combustione interna sia varianti elettriche. Sotto il cofano potrebbero essere offerti due motori ICE: un SIixpack HO da 550 cavalli (410 kW) e un SIXPACK SO da 420 cavalli (313 kW), alimentati da un motore Hurricane I-6 Twin Turbo da 3,0 litri. Vedremo dunque se alla fine Dodge deciderà di portare sul mercato un modello di questo tipo in futuro.