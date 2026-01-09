Jeep: al Salone di Bruxelles 2026 debutto per l’Avenger Black Edition, la nuovissima gamma Compass e la Wagoneer S

Jeep conferma il proprio ruolo di primo piano al Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026 presentando una gamma rinnovata che esprime con decisione la visione del marchio orientata a elettrificazione, progresso tecnologico e spirito d’avventura. A inaugurare questa nuova fase è l’Avenger Black Edition, interpretazione esclusiva dell’apprezzata Avenger, ora ordinabile e pensata per chi ricerca carattere e stile distintivo.

Accanto a questa novità, il marchio svela l’evoluzione della famiglia Compass, che comprende la nuova Compass e-Hybrid Plug-In e l’attesa Compass 4xe, proposta per la prima volta al pubblico e progettata per coniugare efficienza e autentiche capacità off-road.

A completare l’esposizione arriva la Wagoneer S, primo modello Jeep 100% elettrico destinato ai mercati globali. Vera ammiraglia a batteria del brand, ridefinisce il concetto di SUV elettrico grazie a un design ricercato, soluzioni di infotainment avanzate e prestazioni elevate, offrendo nel segmento D un equilibrio raffinato tra potenza, comfort e stile premium.

Jeep entra nel 2026 con orgoglio e resilienza in un mercato europeo sempre più competitivo. Fabio Catone, Head of Jeep Europe, ha condiviso le sue riflessioni sul successo del marchio: ” Il 2025 è stato un anno di risultati solidi per Jeep, un anno in cui abbiamo riaffermato la nostra proposta di valore unica. Il nostro successo deriva da un chiaro impegno nell’offrire veicoli che uniscono eccezionali capacità off-road alla fruibilità quotidiana , progettati per le avventure all’aria aperta ma perfettamente adatti alla vita di tutti i giorni. Ogni prodotto Jeep è progettato con un obiettivo semplice ma potente in mente: incarnare capacità, robustezza, sicurezza, carattere e versatilità, tutto in un unico pacchetto “.

Questa filosofia ha plasmato l’approccio di Jeep sia allo sviluppo del prodotto che alla soddisfazione del cliente, garantendo che i suoi veicoli continuino a essere apprezzati dagli automobilisti europei, sia che si trovino a percorrere paesaggi accidentati che nelle trafficate strade cittadine. Sebbene il panorama automobilistico europeo rimanga altamente competitivo, Jeep non solo ha mantenuto la sua quota di mercato, ma ha anche registrato una crescita. Nonostante i significativi rinnovamenti di prodotto in tutto il settore, la performance di Jeep è rimasta solida, mantenendo una quota di mercato dell’1% per le autovetture e una quota dell’1,8% per i SUV. In particolare, Jeep ha registrato una crescita delle vendite a due cifre in diversi mercati chiave, con il Regno Unito che ha registrato un aumento del +17%, l’Austria del +39% e il Portogallo che ha registrato l’aumento più significativo, pari al +48%.

Un fattore cruciale dietro questo successo è stato l’Avenger, il primo SUV completamente elettrico di Jeep, lanciato con un enorme successo. Con oltre 235.000 unità vendute dal suo lancio, l’Avenger ha dimostrato di essere un punto di svolta nel segmento B-SUV. Incarna l’essenza stessa del marchio Jeep: combina robuste capacità off-road con un design moderno ed ecologico. La gamma Avenger offre una varietà di opzioni di propulsione, tra cui varianti a benzina, e-Hybrid, Full Electric e ibride 4xe, rendendola una scelta versatile per i clienti europei. Infatti, l’Avenger è diventato uno dei 10 B-SUV più venduti in Europa e si sta già espandendo in 62 paesi in tutto il mondo, con il Sud America che si aggiungerà alla lista il prossimo anno. Come afferma Fabio Catone, ” Il nostro obiettivo per il 2026 non è solo quello di mantenere questo slancio, ma di consolidarlo. Con una gamma Avenger completa, che include l’ultima Black Edition, la nuovissima Compass e la Wagoneer S, siamo pronti ad affrontare le sfide future ” .

Tra le protagoniste del Salone dell’Auto di Bruxelles spicca l’Avenger Black Edition, che dona un’immagine ancora più decisa e sofisticata alla gamma Avenger di Jeep. Forte del grande successo ottenuto in Europa, questa nuova versione eleva ulteriormente stile e personalità. Derivata dall’allestimento Altitude, si distingue per una caratterizzazione total black che valorizza un equilibrio tra robustezza ed eleganza.

Loghi e cerchi in lega da 17” neri, dettagli interni coordinati e vetri oscurati rafforzano il look distintivo, mentre le dotazioni tecnologiche includono Selec-Terrain con sei modalità di guida, Hill Descent Control e strumentazione digitale da 10,25”. L’abitacolo combina comfort e resistenza con materiali di qualità. Optional come audio JBL, Winter Pack, navigazione e portellone elettrico completano una proposta che unisce contenuti concreti e forte appeal estetico.

La Jeep Compass rappresenta un successo internazionale sin dal debutto nel 2006, con oltre 2,5 milioni di esemplari venduti nel mondo. Nel 2026 la gamma evolve in modo significativo, unendo le storiche capacità off-road del marchio a soluzioni elettrificate e tecnologie di ultima generazione. Dopo l’introduzione delle versioni e-Hybrid e Full Electric, le nuove Compass e-Hybrid Plug-In e Compass 4xe incarnano il vertice di questo percorso, ampliando le possibilità di scelta per i clienti.

La Compass e-Hybrid Plug-In combina efficienza e prestazioni grazie a un sistema da 225 CV, con oltre 90 km di autonomia elettrica nel ciclo combinato e una percorrenza complessiva fino a 983 km, affiancata dal sistema Selec-Terrain con modalità ELECTRIC dedicata.

Al vertice della gamma si colloca la Compass 4xe, progettata per un utilizzo off-road ancora più estremo, con assetto rialzato, soluzioni tecniche dedicate e un potente motore elettrico posteriore che garantisce trazione e controllo superiori. Materiali interni resistenti e funzionali completano un SUV pensato per l’avventura e la sostenibilità.

A completare l’entusiasmante gamma Jeep al Motor Show c’è la Wagoneer S, il primo veicolo completamente elettrico (BEV) del marchio a livello globale. Questa straordinaria ammiraglia elettrica combina prestazioni e tecnologia all’avanguardia, definendo un nuovo punto di riferimento per il futuro di Jeep. Con 600 cavalli e un’impressionante accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, la Wagoneer S ridefinisce le possibilità del segmento D dei SUV elettrici. Dotata di capacità di ricarica ultrarapida, dal 20% all’80% in soli 23 minuti, questa BEV è progettata per il guidatore moderno che cerca prestazioni eccezionali e innovazione sostenibile.

Per garantire una ricarica rapida e comoda, la Wagoneer S è dotata di un pacco batterie agli ioni di litio da 400 volt e 100,5 kWh con celle da 131 Ah. Il cuore del suo sistema di propulsione sono i moduli di trazione elettrica (EDM) anteriori e posteriori progettati da Stellantis, ciascuno con una potenza di 250 kW. Questi forniscono la propulsione elettrica 4×4 standard e una coppia istantanea, combinando il motore elettrico, il cambio e l’elettronica di potenza in un’unica unità compatta e altamente efficiente. Il veicolo include anche l’esclusivo sistema di gestione della trazione Selec-Terrain di Jeep, che offre cinque modalità di guida: Auto, Sport, Eco, Neve e Sabbia.