Maserati Grecale Cristallo: l’edizione speciale debutta a Modena con l’arrivo della Fiamma Olimpica

Ieri in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica dallo stabilimento Maserati di Modena, la casa automobilistica del tridente ha approfittato del momento per svelare una nuova edizione speciale del suo SUV Grecale: la nuova Maserati Grecale Cristallo. Come dice la stessa Maserati nel suo comunicato ufficiale questa nuova edizione speciale del suo SUV che come sappiamo viene prodotto a Cassino è ispirata all’essenza del Monte Cristallo, una delle vette più iconiche delle Dolomiti.

Approfittando del passaggio della Fiamma Olimpica il brand del tridente svela la nuova Maserati Grecale Cristallo

In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica i primi 10 esemplari della nuova Maserati Grecale Cristallo sono stati esposti presso lo stabilimento Maserati di Modena. Il tratto distintivo di Grecale Cristallo è rappresentato dall’esclusiva tonalità Azzurro Aureo, una finitura Fuoriserie riconoscibile dal badge dedicato sul parafango.

Questa colorazione nasce da un’evoluzione del classico blu Maserati, che si trasforma progressivamente in una sfumatura più chiara e fredda, capace di richiamare i riflessi della luce sulla neve e sugli scenari alpini invernali. A impreziosire la base azzurra contribuisce una delicata componente dorata, diffusa in modo uniforme, che richiama il significato simbolico dell’oro e interpreta valori come successo, prestigio ed eccellenza con un’eleganza misurata.

Il design esterno della nuova Maserati Grecale Cristallo è completato dai cerchi in lega CRIO da 21 pollici con finitura diamantata e da dettagli inediti sulla griglia frontale, verniciati in tinta carrozzeria. All’interno, l’abitacolo riprende la stessa ispirazione naturale grazie alla pelle Premium Ghiaccio, luminosa e raffinata, abbinata a materiali e soluzioni esclusive che esprimono un concetto di lusso essenziale e autenticamente italiano. La dotazione comprende anche un pacchetto di Accessori Originali Maserati, pensato per valorizzare ogni particolare, con elementi dedicati che rafforzano l’identità del Tridente. La serie speciale Grecale Cristallo è ordinabile nelle versioni Modena, Trofeo e Folgore, mantenendo inalterate le sue caratteristiche distintive.

Insomma sicuramente una versione esclusiva e interessante che sicuramente valorizza ulteriormente la gamma del SUV di Maserati. A proposito della nuova Maserati Grecale Cristallo e del passaggio della Fiamma Olimpica presso il quartier generale del brand a Modena si registrano le parole del numero uno della casa automobilistica il COO Santo Ficili il quale ha messo in evidenza il grande orgoglio dei dipendenti del marchio nell’essere tedofori con il passaggio della Fiamma Olimpica che diventa una rappresentazione simbolica e corale dell’energia condivisa da tutti i dipendenti che esprimono in modo autentico un profondo senso di appartenenza e la responsabilità di rappresentare i valori del Marchio. Questa del resto è la vera forza di Maserati espressa anche con la nuova versione speciale di Grecale.