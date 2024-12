Tim Kuniskis tornerà in Stellantis per guidare Ram

Tim Kuniskis farà ritorno in Stellantis con effetto immediato. Dopo essersi ritirato dal gruppo all’inizio di quest’anno, Kuniskis è stato richiamato per tornare a guidare il marchio Ram Trucks, secondo quanto riportato da due fonti ben informate sulla decisione. Le stesse fonti, che hanno preferito rimanere anonime, hanno rivelato che la direzione dell’azienda ha comunicato la notizia ai dipendenti durante una riunione avvenuta lunedì mattina. Questo ritorno segna un importante cambiamento nella leadership, con il celebre dirigente che riprenderà il timone di un marchio chiave all’interno dell’organizzazione.

Il suo ritorno avviene circa una settimana dopo le inaspettate dimissioni del CEO di Stellantis, Carlos Tavares, dalla casa automobilistica a seguito di problemi con il mercato nordamericano della casa automobilistica. “I cambiamenti di oggi ci consentiranno di operare in una struttura che porterà ai migliori risultati per la regione, sbloccherà un potenziale significativo e vincerà sul mercato. Una leva principale per il marchio Ram è avere il suo CEO concentrato unicamente su quel marchio”, ha affermato l’azienda in una dichiarazione rilasciata alla stampa americana confermando così la nomina.

Kuniskis, che ha supervisionato diversi marchi della casa automobilistica in Nord America, prima di andare in pensione aveva guidato i marchi Ram e Dodge dell’azienda. Kuniskis è probabilmente più conosciuto per aver guidato il marchio Dodge per la maggior parte degli ultimi dieci anni. È ampiamente riconosciuto come il “padre” dei potenti modelli Hellcat della Dodge, noti per le loro prestazioni straordinarie, e viene anche considerato il “portavoce non ufficiale” delle muscle car americane. Durante il suo periodo alla guida del marchio, Dodge ha riconquistato una posizione di leadership nel mercato delle muscle car, consolidando la sua reputazione con veicoli iconici come il Challenger e il Charger Hellcat, che vantano motori da oltre 700 cavalli, e il Challenger Demon, una vettura da corsa controversa ma altamente apprezzata.

Il ritorno di Tim Kuniskis è stato accompagnato da una serie di cambiamenti significativi nelle operazioni nordamericane della casa automobilistica. In particolare, Chris Feuell, che precedentemente gestiva i marchi Ram e Chrysler, ora supervisionerà Chrysler e Alfa Romeo. Jeff Kommor assumerà la guida esclusiva delle vendite nordamericane, mentre Larry Dominique, che era responsabile di Alfa Romeo per il Nord America, lascerà il suo incarico.