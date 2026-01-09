Fiat svela il Qubo L: il veicolo con motore diesel perfetto per le famiglie

Fiat presenta il nuovo Fiat Qubo L, un veicolo pensato per rispondere alle esigenze delle famiglie moderne, unendo praticità, versatilità e comfort per la vita quotidiana in città e le avventure all’aperto. Il Qubo L è disponibile in due configurazioni: la versione a 5 posti (4,40 m) e quella a 7 posti (4,75 m). Quest’ultima offre tre sedili posteriori regolabili singolarmente e due sedili estraibili su binari nella terza fila, consentendo fino a 144 combinazioni possibili per adattarsi a qualsiasi necessità di trasporto. La capacità di carico è eccezionale, con 27 vani portaoggetti e una profondità fino a 3 metri grazie al sedile anteriore ribaltabile, ideale per trasportare oggetti lunghi o ingombranti.

Fiat Qubo L è pensato per le famiglie che cercano il perfetto mix di comfort, spazio, praticità



Il QUBO L sarà disponibile in tre allestimenti: Pop, Icon e La Prima e, in termini di palette colori , sarà offerto nei colori Bianco Gelato, Nero Cinema, (RED), Verde Foresta e Blu Riviera.Con il QUBO L, Fiat propone una soluzione familiare completa, capace di coniugare funzionalità, comfort e stile in un unico veicolo versatile e moderno.

Disponibile con cambio automatico Diesel da 130 CV o manuale Diesel da 100 CV e 130 CV , oltre a opzioni a benzina ed elettriche, il QUBO L offre una gamma di opzioni per soddisfare le preferenze di ogni conducente. Con un’autonomia fino a 900 km con un pieno, il QUBO L è adatto sia ai viaggi a lunga distanza che agli spostamenti urbani. Inoltre, è disponibile una variante elettrica da 136 CV per la versione a 5 posti, mentre un motore a benzina da 110 CV completa la gamma.

QUBO L è il veicolo più pratico, progettato anche per supportare uno stile di vita attivo. I Magic Windows, un tetto in vetro multiuso, consentono di accedere al vano portaoggetti o di prelevare oggetti dal ripiano portaoggetti senza aprire il portellone posteriore, offrendo una sensazione di apertura e luce naturale.



Inoltre, l‘Extended Grip Control migliora la capacità del veicolo di gestire diverse condizioni di guida. Regolando la risposta del motore e ottimizzando la trazione, questa funzione garantisce maggiore stabilità e controllo, consentendo di guidare con sicurezza su sentieri fangosi, strade innevate o ghiaia.

Infine, l’ampio portellone posteriore semplifica incredibilmente il carico e lo scarico di attrezzature ingombranti, che si tratti di attrezzatura da campeggio, attrezzature sportive o bagagli per la famiglia. Destinato a rappresentare un’importante aggiunta alla famiglia di veicoli FIAT, il modello sarà disponibile negli showroom a partire da gennaio 2026 e potrà essere ordinato a partire da gennaio 2026.