Stellantis Pro One: sale l’attesa per la nuova Fiat Tris al Salone di Bruxelles 2026

Fino al 18 gennaio, all’interno del padiglione 5 del Salone dell’Automobile di Bruxelles, Stellantis Pro One – la business unit del Gruppo dedicata ai veicoli commerciali – mette in mostra l’intera offerta di soluzioni per la mobilità professionale. L’esposizione riunisce quattro marchi storici e complementari: Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, esprimendo una visione completa e articolata del trasporto da lavoro, pensata per rispondere alle esigenze di clienti e professionisti di diversi settori. Occhi puntati ovviamente sul debutto europeo di Fiat Tris.

Al Salone di Bruxelles 2026 i riflettori sono puntati su un sorprendente nuovo arrivato leggero: Fiat Tris

Lo stand ospita sette modelli rappresentativi, che coprono l’intero spettro di utilizzo, dalla micromobilità urbana ai veicoli di grandi dimensioni. Per la categoria Compact Van sono presenti le serie speciali Peugeot Partner Long e Citroën Berlingo XTR, mentre la gamma Midsize Van è rappresentata dall’Opel Vivaro Sportive. La proposta dei Large Van comprende il Fiat Ducato Panel Van e il Citroën Jumper Dropside Double Cabin. A completare l’offerta, le soluzioni di micromobilità Citroën Ami Cargo e Fiat Tris.

Una gamma ampia e flessibile, da tempo al vertice delle vendite in Europa, è ora protagonista a Bruxelles con una novità assoluta nel segmento della micromobilità urbana: Fiat Tris , il nuovo pick-up a tre ruote 100% elettrico, pensato per rispondere alla crescente domanda di soluzioni per le consegne dell’ultimo miglio. Sviluppato dal Centro Stile Stellantis in Italia, è stato lanciato in Marocco pochi mesi fa.

Con un’autonomia di 90 km, un design ultraleggero e bassi costi di gestione, Fiat Tris può trasportare oltre 500 kg di carico utile e offre un’ampia area di carico, con circa 2,25 metri quadrati di spazio e la possibilità di ospitare un europallet standard. Disponibile in tre configurazioni – telaio cabinato, pianale e pick-up – offre una versatilità totale, potenziata dal programma Stellantis CustomFit, che offre ampie opzioni di personalizzazione.

Il suo design privilegia la facilità d’uso, rendendolo semplice da guidare senza frizione o cambio, mentre la sua capacità di ricarica integrata consente una ricarica senza interruzioni tramite una presa da 220 V integrata, eliminando la necessità di un caricabatterie esterno. Progettato per durare a lungo, il telaio e la struttura tubolare sono protetti dalla corrosione con un rivestimento in zinco di qualità automobilistica, completato da luci a LED complete nella parte anteriore e posteriore per una maggiore visibilità e sicurezza.

Uno dei punti di forza principali del Fiat Tris è la sua straordinaria versatilità. Le sue dimensioni compatte – solo 3,17 metri di lunghezza – unite a un raggio di sterzata ridotto di 3,05 metri, gli consentono di muoversi agevolmente anche nelle strette vie cittadine. Anche il vano di carico è spazioso, con circa 2,25 metri quadrati di spazio e la possibilità di ospitare un europallet standard. Vanta inoltre una capacità di carico utile massima di 540 kg omologata RCE.

Fiat Tris

Anche l’accessibilità all’alimentazione è una priorità, con una porta USB-C e una presa da 12 V che garantiscono la ricarica dei dispositivi in ​​movimento. La batteria al litio, con una capacità di 6,9 kWh, offre un’autonomia omologata di 90 km (WMTC), garantendo un’autonomia sufficiente per l’uso professionale quotidiano. Grazie al suo sistema di ricarica intelligente integrato, TRIS può essere caricato dallo 0 all’80% in sole 3,5 ore, raggiungendo la ricarica completa in 4 ore e 40 minuti, utilizzando una presa domestica standard. La frenata rigenerativa di serie completa il pacchetto efficienza, contribuendo a massimizzare l’autonomia e ridurre il consumo di energia durante l’uso quotidiano.

Infine, Fiat Tris è alimentato da un motore elettrico da 48 volt che eroga 9 kW (potenza di picco) e una coppia massima di 45 Nm, in grado di raggiungere una velocità massima di 45 km/h, insieme a un moderno quadro strumenti digitale che migliora le informazioni e la fruibilità per il conducente. Tris verrà lanciato nel corso del 2026 nei mercati europei di riferimento a partire dall’Italia.

Proseguendo il tema della micromobilità, lo stand presenta anche due modelli Citroën Ami Cargo, uno dei quali sapientemente esposto all’interno del cassone di un Citroën Jumper a doppia cabina, con sponda ribaltabile, per esaltarne le dimensioni compatte, la maneggevolezza e la praticità, pur offrendo fino a 400 litri di volume utile e una portata massima di 140 kg. Caratteristiche inaspettate che si sposano perfettamente con lo slogan dedicato a questa sorprendente vettura: “Micro? Tiny? No… BIG! Built Compact. Huge In The City”.

I visitatori avranno inoltre l’opportunità di conoscere due edizioni speciali di particolare rilievo. La Citroën Berlingo XTR è pensata per i clienti B2B che ricercano flessibilità, comfort e praticità quotidiana. Proposta con motorizzazioni termiche ed elettriche, si distingue per la cabina Extenso®, che consente configurazioni versatili dei tre sedili anteriori, migliorando capacità di carico e funzionalità. Le dotazioni includono fari Eco-LED, fendinebbia, cerchi in lega da 16 pollici Onyx Black e numerosi sensori di assistenza alla guida, a supporto della sicurezza.

Accanto a questa proposta, l’Opel Vivaro Electric Sportive abbina mobilità a zero emissioni e carattere dinamico, grazie a un motore elettrico da 100 kW, un’autonomia WLTP fino a 349 km e dettagli estetici sportivi, oltre a soluzioni avanzate per la visibilità e l’assistenza alla guida.

Con il claim “You Need It, We Make It”, Stellantis Pro One valorizza anche il programma CustomFit, dedicato a conversioni e personalizzazioni su misura, supportato da una rete globale di partner certificati. Come sottolineato da Eric Laforge, Responsabile Globale di Stellantis Pro One, l’offerta riflette un impegno costante verso soluzioni flessibili, sostenibili e orientate al cliente, includendo novità come Fiat Professional TRIS per la micromobilità urbana e le consegne dell’ultimo miglio.