DS Automobiles presenta il concept “Taylor made No. 4” al Salone dell’automobile di Bruxelles

DS Automobiles ha svelato la “Taylor made No. 4 Concept”, che debutterà il 9 gennaio 2026 al Salone dell’Automobile di Bruxelles (BMS). Questo concept esclusivo, ispirato alla DS No. 4, celebra lo spirito del motorsport e l’impegno di DS Automobiles nel Campionato mondiale ABB FIA di Formula E, in cui il marchio è attivo da diversi anni.

DS Taylor made No.4 Concept presenta finiture innovative con quattro interpretazioni in titanio e accenti in oro e viola

La Taylor made No. 4 Concept segna l’ingresso ufficiale di Barnard nel team DS Penske, unendo estetica e performance in un modello dal design unico, pensato per riflettere dinamismo, innovazione e tecnologia. Contestualmente, il concept anticipa anche il lancio della DS PERFORMANCE Line Limited Edition, vettura ispirata alla DS E-Tense FE25, l’ultima monoposto di Formula E del marchio. Con questo progetto, DS Automobiles rafforza il legame tra ricerca stilistica e know-how tecnico acquisito in pista, offrendo un’interpretazione moderna e coinvolgente della mobilità elettrica ad alte prestazioni.

Basata sulla DS 4, modello strategico della gamma, la concept car vanta un design potente con il “numero 4” posizionato centralmente nella griglia, una firma luminosa distintiva e fari con una struttura pixelata che conferisce all’insieme un aspetto futuristico e high-tech.

Advertisement

Il modello è stato progettato da DS Design Studio su consiglio del giovane pilota Taylor Barnard. Riflette la sua personalità e il suo gusto per l’alta tecnologia, con uno stile deciso e un design aerodinamicamente ottimizzato che trasuda leggerezza e prestazioni. La carrozzeria ribassata e la carreggiata più larga richiamano l’estetica dei videogiochi e sottolineano la natura competitiva del concept.

Taylor Barnard, pilota di Formula E presso DS PENSKE: “L’ho vista nei miei sogni, DS Automobiles l’ha realizzata. La numero 4 era già il mio modello preferito della gamma. Quindi, quando il team di design mi ha chiesto di collaborare a questo progetto, ne sono stato subito entusiasta. Progettare un’auto sportiva che rispecchiasse interamente il mio gusto personale è un’esperienza fantastica. Questa concept car unica è il risultato di una straordinaria collaborazione con un team di talento”.

Advertisement

In collaborazione con il reparto Colori, Materiali e Finiture di DS Automobiles, Taylor Barnard ha scelto soluzioni innovative che combinano contrasti tra tonalità scure e monocromatiche con accenti di colore, dando vita a quattro declinazioni del titanio. Pure Titanium esalta la purezza dei materiali con una vernice metallizzata grezza, mentre Liquid Titanium crea riflessi lucidi e profondi sul frontale. Craft Titanium, un tessuto stropicciato a mano, sostituisce la fibra di carbonio sugli elementi aerodinamici, mentre Black Titanium dona profondità al tetto e allo spoiler, enfatizzando le linee dinamiche della vettura.

Accenti esclusivi in Light Gold, colore distintivo di DS Performance, impreziosiscono specchietti, coprimozzi e loghi, mentre il viola preferito di Barnard decora maniglie e badge laterali “Taylor made N°4”. Il numero 77, fortunato per il pilota, è integrato nel cofano, nelle maniglie e nei fari del diffusore, completando un design unico e personale.

Advertisement

Il concept Taylor-made N. 4 colma il divario tra il motorsport e i modelli di serie di DS Automobiles. Ecco perché, oltre alla DS E-Tense FE25 di Formula E con il numero 77 di Barnard, presso lo stand DS Automobiles al Salone dell’Automobile di Bruxelles saranno esposte anche le edizioni limitate DS Performance Line di DS 3, DS N. 4 e DS 7.

Queste edizioni limitate sottolineano il legame tra produzione di serie e prestazioni sportive. Il team DS Automobiles è impegnato nel Campionato del mondo di Formula E da oltre dieci anni e ha già vinto il campionato quattro volte: due volte nella categoria piloti e due volte nella categoria costruttori. All’interno, le edizioni limitate presentano materiali di alta qualità e un design ergonomico per un’esperienza di guida intuitiva. DS Automobiles offre la DS N. 4 con la più ampia gamma di motorizzazioni elettrificate del suo segmento.