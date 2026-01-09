Nuova Peugeot 408 al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026: effetto wow!

Al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 si pone al centro della scena la nuova Peugeot 408, definita dalla casa madre come una vera ambasciatrice del carisma e dello stile francese. Questa vettura, dal design forte, cattura subito gli sguardi, per il taglio espressivo della carrozzeria, che non passa inosservato. Ricco l’assortimento delle motorizzazioni, con unità propulsive ibrida 48V, ibrida plug-in ed elettrica. Il tema green è ossequiato, lasciando all’acquirente la possibilità di scegliere la soluzione più intonata ai bisogni personali.

Prima di analizzarne meglio i contenuti, facciamo un breve passo indietro, tornando sul design. La veste stilistica genera interesse e coglie in pieno il coraggio creativo infuso dal “leone” sull’opera più recente. Qui l’aspetto è un’espressione visiva di grande potenza, che riflette l’ardimento del marchio, poco incline alle reti asfissianti dell’ordinario.

Singolare la scelta di una silhouette fastback, che unisce dinamismo e carattere, lanciando concetti linguistici nuovi sul mercato, senza tradire l’identità di marca, comunque ben evidente. Qui il vigore dialettico si coniuga al piacere di guida, al comfort e alla versatilità, per rendere gradevole ogni trasferta.

La nuova Peugeot 408 va a posizionarsi nella parte alta del segmento C, dove si introduce con ottime credenziali, per scrivere il cammino, non per seguirlo. Si tratta di un’auto fuori dagli schemi, vocata alla modernità, con i suoi contenuti all’avanguardia. Questa vettura, prodotta nel sito aziendale di Mulhouse, ha un carattere unico. I vertici del “leone” la considerano come una ambasciatore del carisma e della creatività francese nel mondo.

Design e tecnologie moderne made in Peugeot

Foto Peugeot

Le linee nitidamente scolpite e i sofisticati dettagli esterni comunicano, sin dal primo sguardo, la finezza dell’esecuzione. Nel frontale fa il suo esordio un’interpretazione innovativa della iconica firma luminosa del marchio, spinta a più alti livelli di spettacolarità. Anche dietro il lavoro svolto sui gruppi ottici è all’altezza del quadro generale. Notevole il dinamismo visivo, che dissimula in parte le dimensioni generose del modello. I fari sono dotati di tecnologia Full LED sugli allestimenti Allure e Allure Business e della tecnologia Matrix LED sugli allestimenti GT e GT Exclusive.

La nuova Peugeot 408 è raffinata e sofisticata anche all’interno. Nell’abitacolo si percepisce l’attenzione per ogni dettaglio. Il quadro strumenti digitale ha una grafica migliorata e facilmente leggibile. Eleganti i materiali usati, che segnano un progresso rispetto a prima. La qualità percepita negli spazi coperti è elevata. Matura in una tela espressiva accogliente e dallo stile caldo, che mette di buon umore. Niente a che vedere con certe fredde esecuzioni viste su altri prodotti, specie alla spina, presenti sul mercato, nel listino di altri marchi.

Nell’ormai classico i-Cockpit, cinque i-Toggle creano delle scorciatoie touch personalizzabili, per un accesso rapido alle impostazioni climatiche preferite, navigazione verso destinazioni frequenti, contatti telefonici, stazioni radio preferite e altro ancora. Un modo per venire incontro, in modo fluido, ai bisogni più ricorrenti, tagliando i passaggi superflui, che farebbero perdere tempo, rendendo meno gratificante l’esperienza. Apprezzabile la possibilità di giovarsi di una illuminazione ambientale personalizzabile a bordo, con 8 diverse opzioni.

I motori della nuova Peugeot 408

Foto Peugeot

Diverse le opzioni propulsive per la nuova Peugeot 408. La gamma comprende unità totalmente alla spina oppure ibride. Per chi ama l’elettrico puro, c’è la E-408, che eroga 213 cavalli (157 kW) di potenza massima, con la ragguardevole coppia di 343 Nm. Il consumo è molto contenuto, anche in virtù del basso coefficiente di resistenza aerodinamica: parliamo di 14.7 kWh per 100 km. Grazie alla batteria NMC ad alta tensione, con capacità utilizzabile di 58.2 kWh, l’autonomia può spingersi fino a 456 km (ciclo combinato WLTP). Con rifornimento energetico da 120 kW, occorrono circa 30 minuti per una ricarica della batteria dal 20% all’80%.

Sicuramente più versatili sono le versioni ibride. La nuova Peugeot 408 plug-in combina un motore a benzina da 180 cavalli (132 kW) con un motore elettrico da 92 kW, abbinato al cambio e-DCS7 a doppia frizione a 7 marce. L’autonomia elettrica urbana è di 85 km, quindi ampiamente superiore all’uso reale che si fa quotidianamente in città. Il brio è notevole, grazie ai 240 cavalli (177 KW) di potenza complessiva, che regalano notevole prontezza ai comandi impartiti sul pedale dell’acceleratore. La batteria agli ioni di litio da 14.6 kWh della 408 Plug-in Hybrid 240 e-DCS7 può essere completamente ricaricata in 2 ore e 5 minuti utilizzando una Wall Box da 7.4 kW (32 A).

La variante ibrida “normale”, ossia non plug-in, del modello abbina un motore benzina da 145 cavalli (107 kW) a un cambio automatico elettrificato a doppia frizione a 6 marce. La batteria si ricarica automaticamente durante la guida, fornendo coppia extra per un’accelerazione dinamica mantenendo un consumo efficiente (ciclo combinato WLTP di 5,0 l/100 km). Nella tela urbana, la nuova Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 può muoversi a zero emissioni locali per un massimo del 50% del tempo di utilizzo. Quanto basta per sostenere l’approccio green, appagando chi sente propria la causa ambientale.

Volumi abitabili generosi e varie chicche

Foto Peugeot

Notevole lo spazio a bordo regalato dalla vettura francese, a dispetto del look sportiveggiante. Il merito è in buona parte ascrivibile al passo lungo di 2.79 metri, che offre un margine di movimento eccezionale ai passeggeri posteriori, collocando il modello al vertice della categoria su questo fronte. Altrettanto generoso, sul piano delle dimensioni e dei volumi, è il bagagliaio, che assicura alla nuova Peugeot 408 una capacità di carico nell’ordine dei 536 litri. Abbassando il sedile posteriore, con divisione 60/40, la cifra si spinge addirittura a 1.611 litri. Quanto basta per trasporti ingombranti e/o trasferte impegnative.

Il comfort termico e acustico è migliorato dalla tecnologia avanzata di vetratura. I finestrini anteriori e posteriori sono più spessi della media (3.85 mm), mentre i vetri anteriori laterali sono laminati (3.96 mm su GT e GT Exclusive) per coibentare meglio l’abitacolo e regalare agli occupanti maggiore sicurezza. Quest’ultima viene attenzionata, sul fronte attivo, dalla telecamera di monitoraggio del conducente, posizionata sul montante del parabrezza, che emette una notifica visiva e sonora se il sistema rileva uno stato anomalo, come la stanchezza. I servizi connessi e l’nfotainment sono di ultima generazione.

Come per tutte le vetture elettriche, ibride e a benzina del marchio transalpino, anche la nuova 408 si giova della garanzia Peugeot Care, che tutela il veicolo fino a 8 anni o 160 mila chilometri. Anche per la batteria vale la stessa protezione temporale e di percorrenza.

Fonte | Peugeot