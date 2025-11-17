Olivier Jansonnie nominato Responsabile di Stellantis Motorsport, da fine gennaio 2026: Jean-Marc Finot ha annunciato il ritiro

Olivier Jansonnie è stato nominato responsabile di Stellantis Motorsport, con l’avvio dell’incarico a partire dal prossimo 31 gennaio 2026. In questo modo Olivier Jansonnie riporterà a Emanuele Cappellano, che di recente è stato nominato Head of Enlarged Europe, European Brands e Stellantis Pro One con la nuova gestione del Gruppo affidata ad Antonio Filosa.

Olivier Jansonnie subentra a Jean-Marc Finot che ha deciso di ritirarsi, sebbene i due collaboreranno durante l’ultimo periodo di transizione da qui a fine gennaio. Jansonnie si è laureato alla Centrale-Supélec e dispone di oltre 25 anni di esperienza internazionale nel motorsport passando praticamente per ogni categoria.

Olivier Jansonnie ha avviato la sua carriera in Peugeot Sport

La carriera di Olivier Jansonnie è cominciata in Peugeot Sport nel 1998, passando poi per Mitsubishi nel 2003 curando lo sviluppo della Lancer WRC contribuendo come freelance a numerosi programmi nel WRC e nell’Endurance sempre con Peugeot. Fra i momenti di maggior successo della sua carriera c’è sicuramente la vittoria con Peugeot alla 24 Ore di Le Mans del 2009. Nel 2012 passa in BMW come responsabile dello sviluppo del veicolo, supervisionando anche il Design Office Aerodynamics Development and Quality Engineering per ciò che riguardava le attività nelle competizioni del Gruppo BMW.

A partire dal 2016 rientra in Peugeot Sport col ruolo di Direttore Tecnico e Automotive Project Director. In questa fase Olivier Jansonnie ha guidato i programmi Cross-Country per la Dakar, WRX ed e-WRX. A partire dal 2020 è alla guida del programma Endurance per Stellantis Motorsport e Team Principal di Peugeot Total Energies Team.

“Sono lieto che Olivier Jansonnie assuma la guida di Stellantis Motorsport in Europa. La sua solida esperienza e la profonda conoscenza delle attività racing saranno determinanti per supportare ogni brand coinvolto nel motorsport”, ha ammesso Emanuele Cappellano. “Il motorsport è da sempre una pietra miliare dell’industria automobilistica, plasmando l’eredità dei marchi Stellantis attraverso vittorie iconiche. Sono pronto ad affrontare questa sfida con determinazione e a far brillare i nostri colori più che mai”, ha aggiunto Olivier Jansonnie.