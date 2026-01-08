Lancia apre l’anno con un nuovo spot televisivo in onda in Italia dall’8 al 17 gennaio

Lancia apre il nuovo anno con una nuova campagna pubblicitaria dal forte impatto visivo, lanciando uno spot televisivo che sarà trasmesso in Italia dall’8 al 17 gennaio nei formati da 30 e 15 secondi, per poi approdare progressivamente anche negli altri Paesi europei in cui il marchio è attivo. La campagna, già disponibile online, è pensata per raggiungere il pubblico attraverso un mix articolato di mezzi che comprende televisione, stampa, radio e tutti i principali canali digitali e social del brand.

Il 2026 di Lancia si apre con un nuovo spot pubblicitario sulle note di “Ti voglio” di Ornella Vanoni

Il filmato è stato realizzato dall’agenzia 777, realtà creativa nata dalla collaborazione tra Armando Testa ed Herezie, e si inserisce perfettamente nel percorso di rilancio di Lancia. Al centro della narrazione c’è la nuova Ypsilon, proposta come simbolo di stile, carattere e desiderabilità. Il linguaggio visivo scelto è moderno, elegante e seducente, studiato per valorizzare l’identità eclettica del marchio e rafforzarne il posizionamento nel panorama automobilistico contemporaneo.

La narrazione si sviluppa attraverso uno stile dinamico e moderno, caratterizzato da soluzioni visive split screen vivaci e di grande impatto, che conferiscono allo storytelling un ritmo veloce e coinvolgente. Questo approccio è studiato per mettere in luce immediatamente le caratteristiche chiave del prodotto e valorizzare Lancia Ypsilon nelle sue diverse varianti cromatiche, sottolineando la versatilità di un’auto capace di adattarsi a gusti e personalità diverse: la scelta ideale per chi cerca stile e carattere.

Elemento chiave del nuovo spot è la colonna sonora: “Ti voglio” di Ornella Vanoni, Elodie e Ditonellapiaga. Un brano iconico ma contemporaneo, perfettamente in sintonia con l’universo Lancia, che esalta le immagini e ne amplifica l’impatto emotivo. La musica diventa così parte integrante della narrazione, sottolineando la capacità di Ypsilon di rispondere a desideri e sensibilità diverse attraverso una comunicazione potente e riconoscibile, sintetizzata nel claim “Ogni desiderio è un viaggio”. Con questo nuovo spot, Lancia ribadisce la sua attitudine a coniugare eleganza, innovazione e personalità, aprendo l’anno con una comunicazione forte e immediatamente riconoscibile.