Dodge Dart: vendite aumentate del 500% nel 2025 negli USA nonostante sia uscita di produzione nel 2016

Dodge Dart è un modello che ha fatto la storia della casa automobilistica di Stellantis ma che nonostante ciò nel 2016 è uscita di produzione non venendo rimpiazzata da una nuova generazione. 9 anni dopo un fatto curioso riguarda questa vettura negli Stati Uniti. Secondo i dati ufficiali di vendita presentati da Stellantis nei giorni scorsi questa auto ha incrementato le sue immatricolazioni nel 2025 rispetto all’anno precedente addirittura del 500%. Sebbene i numeri siano molto limitati, si tratta di un fatto insolito considerato che la vettura ha detto addio al mercato nel 2016. La notizia sta facendo molto rumore negli States dove è stata riportata anche da siti importanti come Carscoops.com.

Dodge Dart uscita di scena nel 2016 aumenta le sue immatricolazioni negli USA nel 2025

Per la precisione sono state vendute ben 6 unità del modello contro l’unica immatricolazioni del 2024. Ovviamente non sappiamo se si tratti di fondi di magazzino o di reimmatricolazioni. Indubbiamente l’auto, che qui da noi a molti non dirà nulla, è molto popolare in quel paese. La Dodge Dart tra l’altro non è nemmeno l’unica auto “zombie” di Stellantis venduta lo scorso anno in America. Anche la Dodge Journey uscita di scena nel 2020 ha immatricolato 17 unità nel 2025. A questa si sono aggiunte due Fiat 500L (2014-2020) e nove unità dell’antica Dodge Grand Caravan (2008-2020). Secondo alcuni questa è l’ennesima dimostrazione che se si lascia un veicolo in concessionaria abbastanza a lungo, prima o poi qualcuno lo acquisterà.

Al di là dell’insolito fenomeno delle auto zombie che nel 2025 ha visto come sua protagonista la Dodge Dart con questo strano exploit, le cose per Stellantis in America non sono andate benissimo, come del resto vi abbiamo riportato in un altro nostro articolo. el 2025, Stellantis ha consegnato negli Stati Uniti 1.260.344 veicoli, registrando un calo del 3% rispetto ai 1.303.570 del 2024. I maggiori ribassi hanno riguardato Alfa Romeo (-36%), Dodge (-28%) e Fiat (-14%), mentre Jeep, Ram e Chrysler sono rimaste sostanzialmente stabili. Tuttavia, l’ultimo trimestre ha mostrato segnali positivi con una crescita del 4% su base annua, guidata dai modelli più performanti: Ram 1500 +23%, Dodge Durango +114%, Jeep Wagoneer +67% e Jeep Gladiator +93%, dimostrando il forte appeal di alcuni veicoli chiave della gamma sul mercato statunitense.