Fiat lancia i “Porte Aperte” e prezzi da urlo su Pandina, Grande Panda, 500 e 600

Il nuovo anno di Fiat non mette in mostra solo “buoni propositi per l’anno nuovo”, ma anche un’offensiva commerciale che punta tutto su tecnologia e portafogli leggeri. Grazie alla collaborazione degli Stellantis Financial Services, il brand torinese ha deciso di rendere la mobilità ancora più accessibile e persino “irresistibile”. Con un fascino che riesce ad attirare anche gli alieni.

Lo conferma il nuovo spot “L’Italieno”, dove la Pandina Hybrid, prodotta a Pomigliano d’Arco, diventa oggetto del desiderio di simpatici alieni sulle note di Tony Renis. Il pezzo forte del mese è proprio la Pandina ibrida, proposta al prezzo sbalorditivo di 9.950 euro. L’offerta, inoltre, è valida per tutti, anche per chi non ha un usato da permutare o rottamare.

Nonostante il prezzo da saldo, la sicurezza resta sempre e comunque di serie. La city car più venduta in Italia si aggiorna con frenata automatica d’emergenza, mantenimento corsia e rilevamento stanchezza. La Fiat Pandina si fa quindi ancora più intelligente.

Advertisement

Per chi cerca qualcosa di più spazioso, la Fiat Grande Panda si presenta con offerte importanti in caso di rottamazione Euro 0-4. La versione turbo benzina da 1.2 litri con cambio manuale e 100 CV scende a 14.950 euro, mentre la variante Hybrid da 110 CV con cambio automatico e-DCT si posiziona a 15.950 euro.

Se invece il vostro cuore batte per lo stile intramontabile della piccola prodotta a Mirafiori, la 500 Hybrid Pop è disponibile a 15.950 euro, a patto di sacrificare la vostra vecchia auto inquinante. A chiudere, la Fiat 600 Hybrid completa il quadro a 18.950 euro, rendendo il comfort del segmento superiore decisamente più democratico.

Advertisement

Per chi non crede ai miracoli del listino, Fiat ha anche organizzato ben due weekend di Porte Aperte (nel dettaglio quelli del 17-18 e del 24-25 gennaio). Sarà l’occasione perfetta per testare su strada l’efficienza dei motori FireFly della gamma Fiat e l’agilità di una gamma che non vuole rinunciare al successo italiano. C’è tempo fino al 31 gennaio per toccare con mano e con il portafogli il futuro ibrido di Fiat. Qualche dettaglio finanziario in più:

Pandina Hybrid POP:

Advertisement

Prezzo promozionale: 9.950 € (con finanziamento).

Anticipo: 1.279 €.

Rate mensili: 35 rate da 99 €.

Rata Finale (VFG): 8.431,5 €.

Interessi (TAN/TAEG): 8,75% fisso / 13,02%.

Chilometraggio massimo: 30.000 km (0,1 €/km per l’eccedenza).

Grande Panda:

Versione 1.2 Turbo Benzina (100 CV, Manuale): Prezzo promo: 14.950 €. Rate: 35 da 141 € (Anticipo: 2.802 €). TAN/TAEG: 5,99% / 9,01%. Rata finale: 10.066,7 €.

Versione 1.2 Hybrid (110 CV, eDCT): Prezzo promo: 15.950 €. Rate: 35 da 149 € (Anticipo: 1.802 €). TAN/TAEG: 5,99% / 8,58%. Rata finale: 12.148,3 €.



500 Hybrid POP:

Prezzo promozionale: 15.950 € (con rottamazione e finanziamento).

Anticipo: 4.774 €.

Rate mensili: 35 rate da 99 €.

Rata Finale (VFG): 11.565,5 €.

Interessi (TAN/TAEG): 8,75% fisso / 12,09%.

600 Hybrid POP: